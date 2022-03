ZAK Russen Inkasso: Schulden eintreiben durch Psychologie

Wie es der ZAK Russen Inkasso tatsächlich gelingt, Schuldner zum Zahlen zu bewegen

Russiches Inkasso ist zugegebenermaßen nicht unbedingt dafür bekannt, Schuldner mit Samthandschuhen anzufassen. Die Mitarbeiter der ZAK Russen Inkasso bekommen daher häufig die Frage zu hören, ob ihre Methoden überhaupt legal sind oder ob der Gläubiger Probleme bekommt, wenn er ein russisches Inkassounternehmen beauftragt. Den gewalttätigen Ruf hat das Russische Inkasso allerdings völlig zu Unrecht. Zwar stimmt es, dass die ZAK Russen Inkasso effektive Methoden hat, um den Schuldner zum Zahlen zu überreden – doch Gewalt gehört definitiv nicht dazu.

– Wodurch zeichnet sich die ZAK Russen Inkasso aus?

– Wie geht die ZAK Russen Inkasso bei den Schuldnern vor?

– Stimmt es, dass die Mitarbeiter von ZAK Russen Inkasso regelmäßig trainieren?

– Wann sollte man die ZAK Russen Inkasso hinzuziehen?

– Sind alle russischen Inkassounternehmen zuverlässig?

– Was versteht man unter Anlagebetrug?

– Ist die Beauftragung der ZAK Russen Inkasso eine sichere Sache für den Gläubiger?

WODURCH ZEICHNET SICH DIE ZAK RUSSEN INKASSO AUS?

Die ZAK Russen Inkasso ist ein Unternehmen, das seit 1991 dafür zuständig ist, Geld von widerspenstigen Schuldnern einzutreiben – egal, ob es sich dabei um private oder Handels-, Handwerks- oder Gewerbeangelegenheiten handelt. Dafür nutzen die Mitarbeiter kreative und hartnäckige Methoden, die sich jedoch stets im legalen Rahmen bewegen. Zum Einsatz kommt die ZAK Russen Inkasso sowohl international als auch im deutschsprachigen Raum. Die größten Erfolge erzielen die Mitarbeiter allerdings in Osteuropa, da hier die meisten Kontakte zu wichtigen Institutionen und Geheimdiensten bestehen.

WIE GEHT DIE ZAK RUSSEN INKASSO BEI DEN SCHULDNERN VOR?

Die Methoden von ZAK Russen Inkasso sind in erster Linie so erfolgreich, weil die Mitarbeiter auf persönlichen Kontakt setzen, statt auf zahlreiche Mahnschreiben, für die letztendlich doch nur der Gläubiger die Mehrkosten trägt. Grundsätzlich profitieren die Mitarbeiter der ZAK Russen Inkasso von zahlreichen Kontakten zu ausländischen Regierungen und Institutionen, die es möglich machen, selbst die Schuldner aufzutreiben, die sich ins Ausland abgesetzt haben. Hat die ZAK Russen Inkasso einen Schuldner gefunden, wird diesem persönlich ein Besuch abgestattet, wobei die Mitarbeiter mit gezielten, psychologischen Tricks arbeiten, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. In über 90 Prozent aller Fälle sind die Maßnahmen von Erfolg gekrönt. Was nämlich kaum jemandem klar ist: Über 95 Prozent aller Schuldner haben, selbst wenn sie eine Eidesstattliche Versicherung abgelegt haben, durchaus das Geld, um ihre Schulden zu begleichen.

STIMMT ES, DAS DIE MITARBEITER VON ZAK RUSSEN INKASSO REGELMÄSSIG TRAINIEREN?

Die Mitarbeiter von ZAK Russen Inkasso legen großen Wert auf einen höflichen und freundlichen Auftritt. Nichtsdestotrotz ist ein muskulöses Erscheinungsbild hilfreich, wenn es darum geht, Schuldner zum Zahlen zu überreden, da sich diese dadurch schnell eingeschüchtert fühlen. Darüber hinaus ist es in diesem Job wichtig, einen gewissen Grad an Selbstverteidigung zu beherrschen. Zwar kommt es nur selten vor, dass Schuldner gewalttätig werden, doch in diesen Fällen möchten sich die Mitarbeiter nicht auf einen Notschalter verlassen, der die Polizei viel zu spät auf den Plan ruft. Generell zeigen die ZAK Russen Inkasso Erfahrungen jedoch, dass es sich bei den Schuldnern meist um normale Menschen handelt, die lediglich davon ausgehen, dass sie sich im Recht befinden.

WANN SOLLTE MAN DIE ZAK RUSSEN INKASSO HINZUZIEHEN?

Die ZAK Russen Inkasso hinzuziehen ist erst ab größeren Summen von mindestens 10.000 Euro möglich. Vorher ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass Schuldner sich nicht von herkömmlichen Inkassounternehmen zur Zahlung motivieren lassen. Tritt der Fall ein, dass ein Schuldner die Mahnschreiben herkömmlicher Inkassofirmen ignoriert, auf Zahlungsunfähigkeit plädiert, obwohl er durchaus noch finanziell zur Zahlung in der Lage ist, oder gar unauffindbar ist – dann ist die ZAK Russen Inkasso genau der richtige Ansprechpartner. Generell umfassen die Dienstleistungen der ZAK Russen Inkasso alles von ausstehenden Forderungen, Zahlungsrückständen, Konkurs-Verlustschein-Forderungen, Inkassodienstleistungen, Schuldeintreibung, zahlungsunwilligen Schuldnern, Anlagebetrügen und vielem mehr.

SIND ALLE RUSSISCHEN INKASSOUNTERNEHMEN ZUVERLÄSSIG?

Die ZAK Russen Inkasso gilt als zuverlässiger und vertrauensvoller Ansprechpartner, wenn es um das Thema Geld eintreiben geht. Allerdings rät das Unternehmen, bei der Beauftragung eines Russischen Inkasso Unternehmens ganz genau aufzupassen, da seit einigen Jahren vermehrt Betrüger und Trittbrettfahrer auf den Plan treten. Diese schmücken sich mit den Federn des Russischen Inkasso, haben aber nichts anderes im Sinn als den Gläubiger auszubeuten. Die Firmen haben ihren Sitz meist im Ausland und sind daher nicht durch das deutsche Rechtssystem angreifbar, weshalb das Geld in solchen Fällen unwiederbringlich verloren ist. Die ZAK Russen Inkasso erklärt, dass man solche Betrüger allerdings schnell erkennt, wenn man weiß, worauf man achten muss. So ist zum Beispiel Vorsicht geboten bei Firmen, die widersprüchliche Angaben auf ihren Homepages machen oder erst seit kurzer Zeit bestehen. Auch bei der Forderung, Geld auf ausländische Konten zu überweisen, sollte man stets misstrauisch werden.

WAS VESRTEHT MAN UNTER ANLAGEBETRUG?

Ein Anlagebetrug liegt laut ZAK Russen Inkasso zum Beispiel dann vor, wenn der Gläubiger einer Vertrauensperson wie einem Freund, Familienmitglied oder guten Bekannten ein Zinsversprechen abgenommen haben, das nicht eingehalten wird. Erfolg über Jahre keine Rückzahlung, stellt sich oft heraus, dass ein Vollverlust besteht, was nachvollziehbarerweise ein großer Schock für den Gläubiger ist. Der Betrüger wird in solchen Fällen zwar meist gefasst und bekommt eine Haftstrafe, doch die beschränkt sich in der Regel auf etwa fünf Jahre und kann bei guter Führung auf drei Jahre verkürzt werden. In der Zwischenzeit hat der Schuldner alle Zeit, um das Geld des Gläubigers auf dem Erdball zu transferieren. Die ZAK Russen Inkasso schafft es jedoch, das Geld selbst in diesen Fällen der Inhaftierung zurück zu beschaffen.

IST DIE BEAUFTRAGUNG DER ZAK RUSSEN INKASSO EINE SICHERE SACHE FÜR DEN GLÄUBIGER?

Die ZAK Russen Inkasso weiß, dass der Gläubiger bereits einiges erdulden und erleiden musste, wenn er auf das Geldeintreiber-Unternehmen zurückgreift. Aus diesem Grund haben es sich die Mitarbeiter zum Ziel gesetzt, ihren Kunden so viel Geld wie möglich zu ersparen. Beauftragt der Gläubiger die ZAK Russen Inkasso, überträgt er die Forderungen an den Schuldner an das Unternehmen. Darüber hinaus bekommt er einen rechtssicheren Vertrag, der genau festlegt, dass sich alle Maßnahmen im gesetzlichen Rahmen bewegen. Dadurch wird garantiert, dass der Gläubiger keinerlei Sanktionen seitens der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu befürchten hat.

Russen Inkasso Team aus Moskau (ein Service von ZAK Inkasso Group Corp.)

Haben Sie offene Forderungen? Schuldner, die partout nicht zahlen wollen? Besitzt alles seine Frau? Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, nutzen Sie Ihre letzte Chance!

Das Russen Inkasso geht etwas andere Wege als herkömmliche Inkasso-Unternehmen und kümmert sich speziell um solche Fälle, in denen Rechtsanwälte und Inkassobüros nicht weiterkommen. Selbst wo Gerichtsvollzieher ins Leere laufen, haben wir eine hohe Erfolgsquote.

Firmenkontakt

ZAK Inkasso Group Corp.

T. Schmidt

Orange Street 1201

19899 – 05 Wilmington Delaware

+49 173 274 748 8

info@geld-eintreiben.de

https://www.russen-inkasso.com/

Pressekontakt

ZAK Inkasso Group Corp.

T. Schmidt

Orange Street 1201

19899 – 05 Wilmington Delaware

+49 173 274 748 8

russen-inkasso@clickonmedia-mail.de

https://www.russen-inkasso.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.