Coding Academy München – neue Räumlichkeiten – mehr IT & KI Kurse

Weitere premium IT & KI Schulungen & Coachings wird es bald bei der Coding Academy in München geben. Mit dem Umzug in das neue Büro gibt es noch mehr Platz für weitere Angebote und mehr Interessenten.

Coding Academy in München: Umzug in neue Räumlichkeiten, um das Angebot weiter auszubauen

Die Coding Academy in München gibt den Umzug in ein neues Bürogebäude bekannt. Der Umzug von der Theresienstraße 1 in die Landsbergerstraße 290 bietet unter anderem eine besonders schnelle Anbindung, die für Teilnehmer an den Schulungen, aber auch für die eigenen Mitarbeiter sehr attraktiv ist.

Die neue Adresse befindet sich direkt an der S-Bahn-Station in Laim und bietet neue Räume, mehr Kapazitäten und Büros zum Wohlfühlen. Sowohl mit dem öffentlichen Nahverkehr als auch mit dem eigenen Fahrzeug sind die Räume des Schulungszentrums der Coding Academy leicht erreichbar.

Premium IT & KI Schulungen in München

Bekannt ist die Coding Academy für Premium IT & KI Schulungen in München. Damit ist die Coding Academy für alle interessant, die sich zusätzliches Wissen in den Bereichen IT & KI aneignen wollen. Praxisorientierte Schulungen bringen Programmiersprachen genau wie IT & KI Lösungen näher und werden von einem professionellen Coaching begleitet.

Die Coding Academy richtet sich dabei an Einzelpersonen genau wie an Teams, die ihre praxisrelevanten Fähigkeiten ausbauen möchten. Verschiedene Programmiersprachen werden genau wie die Produktion von Clean Codes angeboten. Darüber hinaus steht für Teams die Softwareentwicklung zur Verfügung, damit eine maßgeschneiderte Lösung schon bald in die Praxis umgesetzt wird.

Die Verantwortlichen der Coding Academy freuen sich auf alte genau wie auf neue Besucher, die durch die ausgezeichnete Anbindung besonders schnell und unkompliziert die Räumlichkeiten erreichen können. Durch einen umfangreichen Kurskatalog mit Angeboten für Einzelpersonen und Teams fällt es leicht, genau die gewünschte Option auszuwählen. Auch individuelle Schulungen und Trainings können jederzeit angefragt werden.

Über die Coding Academy

Maßgeschneiderte Lösungen und praxisorientierte IT-Kurse und -Schulungen haben die Coding Academy in München bekannt gemacht. Durch den erfolgten Umzug in neue Büroräume fällt es noch leichter, sich an den Anforderungen der Teilnehmer zu orientieren. So ist die Coding Academy gut für die Zukunft aufgestellt und bleibt ein kompetenter Partner für die IT-Weiterbildung. Für weitere Infos schauen Sie gerne auf der Homepage coding-academy.com vorbei.

