GS YUASA auf der Data Centre World 2022

Lithium-Ionen-Batteriemodule und mobiler Batteriespeicher

Krefeld, März 2022 – GS YUASA stellt vom 11.-12. Mai live auf der Data Centre World 2022 in Frankfurt aus (Halle 3.1, Stand D55). Auf der Messe rund um das Rechenzentrum der Zukunft präsentiert der Batteriehersteller unter anderem die leistungsstarken Lithium-Ionen Batteriemodule LIM50EL sowie den mobilen Batteriespeicher Butler S.

Die industriellen Lithium-Ionen-Batteriemodule der LIM50EL-Serie von GS YUASA ermöglichen den Einsatz über lange Zeiträume hinweg in Anwendungen mit häufigen Lade-/Entladezyklen sowie in Umgebungen mit relativ hohen Temperaturen. Damit bieten sie eine sichere Backup-Lösung für Rechenzentren. Ihre zyklische Lebensdauer liegt bei 11.000 Lade-/Entladezyklen (bei DOD 100%). Die Lebensdauer bei Erhaltungsladung beträgt 15 Jahre, wobei die Batterien nach Ablauf dieser Zeit noch über eine Restkapazität von mindestens 90% verfügen.

Sie besitzen eine Nennkapazität von 48,5Ah (0,2C), einen maximalen Ladestrom von 125A (2,5C) und Entladestrom von 300A (6C). Der Betriebstemperaturbereich umfasst -20 bis +45°C. Zudem sind die LIM50EL-Module mit externen Kommunikationsfunktionen ausgestattet, die mit Überwachungssystemen für GS YUASA Speicherbatterien kompatibel sind.

Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Robustheit qualifizieren sich die Lithium-Ionen-Batteriemodule LIM50EL für verschiedenste Einsatzbereiche. Unter anderem wurden die LIM50EL-12-Module in dem Batteriespeicher Butler S 50/25 verbaut, eine von Axpo entwickelte umweltfreundliche Plug-and-Play-Lösung für die schnelle Strombereitstellung in Innen- und Außenräumen, etwa auf Baustellen. Der mobile Batteriespeicher (emost, electrical mobile storage) garantiert eine flexible Stromversorgung ohne Netzanschluss und bietet ein besseres Preis-/ Leistungsverhältnis hinsichtlich Lebenszykluskosten als Dieselgeneratoren oder zeitlich limitierte Netzanbindungen. Zudem erlaubt er eine ökologische Nutzung ohne Abgase auch in geschlossenen Räumen und verursacht keinerlei Lärmemissionen oder Luftverschmutzung.

Derzeit ist der Butler S mit einer Nennleistung von 50 kVA und einer Nennkapazität von 25 kWh verfügbar, das Laden des Systems erfolgt über eine konventionelle 400VAC CEE Steckdose. Die für das Monitoring eigens entwickelte IoT-Plattform ermöglicht die Fernabfrage aller wichtigen Betriebsparameter sowie deren Speicherung und anschließende Auswertung. GS YUASA hat Axpo während der gesamten Konzeptions- und Testphase des Batteriespeichers mit seinem Know-how begleitet.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen) die Bereiche Automotive und Motorcycle (Automobil- und Motorrad-Starterbatterien).

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas.

Firmenkontakt

GS YUASA Battery Germany GmbH

Raphael Eckert

Europark Fichtenhain B 17

47807 Krefeld

+49 (0)2151 82095-00

info@gs-yuasa.de

http://www.gs-yuasa.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Sabrina Hausner

Landshuter Str. 29

85435 Erding

08122 / 559170

sabrina@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.