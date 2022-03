Zertifizierte Elektromobilität – Green Mobility-Auszeichnung für IT-Dienstleister GREEN IT

Dortmund (ots) Minister Pinkwart und Ludger Wilde verleihen „Green Mobility“-Auszeichnung an GREEN IT

Die Stadt Dortmund möchte den Verkehr in Dortmund umweltfreundlicher gestalten. Sie unterstützt deshalb Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen, die in Dortmund mobil sind, bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur nachhaltigen Mobilität. Insbesondere soll der Anteil der Elektromobilität gesteigert werden. GREEN IT aus dem Technologiepark Dortmund gehört zu den ersten Unternehmen, die von der Stadt mit dem Label „Green Mobility“ ausgezeichnet wurden.

Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund und der Handwerkskammer Dortmund wurden zur Zertifizierung zwei Label entwickelt: Für die Integration der Elektromobilität in die gewerbliche Mobilität wird das Label „Green Mobility“ verliehen, für die Integration in Immobilien das Label „Fit for eMobility“. Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, und Ludger Wilde, Dezernent für Planen, Umwelt und Wohnen, haben am Freitag, den 18. März 2022 sieben erfolgreich beratene und geprüfte Betriebe aus den Bereichen Handwerk, Dienstleistung und Immobilienwirtschaft für ihr Engagement zur Förderung von Elektromobilität ausgezeichnet – darunter der Experte für nachhaltige IT-Lösungen GREEN IT.

„Wir sind ein nachhaltig agierendes IT-Systemhaus. Daher ist es besonders wichtig, dass wir uns nicht nur bei unseren Kundenprojekten, sondern auch intern umweltbewusst aufstellen und verhalten. Da wir über einen großen Fuhrpark verfügen, ist es für uns unerlässlich, unsere Umwelt durch Nutzung von grüner Mobilität zu schonen und so einen wesentlichen Beitrag für Natur- und Umweltschutz zu leisten“ erklärt Thomas Lesser, Geschäftsführer bei GREEN IT, seine Motivation für die Teilnahme am Beratungsprojekt.

Persönliche Fahrprofile im Fokus

Bei GREEN IT zeigt man sich beeindruckt von der Komplexität der E-Mobility. Mit der reinen Anschaffung von Plug In Hybriden oder einfachen E-Autos ist es nicht getan. Die Verantwortlichen wollen die örtlichen Gegebenheiten sowie die persönlichen Voraussetzungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen. Dafür sind unterschiedlichste Faktoren zu berücksichtigen. Diese ermittelt GREEN IT anhand einer individuellen Fahrprofilanalyse der Fahrzeughalterinnen und -halter.

„Wir sind wahnsinnig stolz und begeistert über die „Green Mobility“-Auszeichnung, die wir nun in den Händen halten dürfen. Diese Auszeichnung ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg uns im Bereich Mobility noch grüner und zukunftsfähiger aufzustellen sowie unsere Fuhrparkinfrastruktur Schritt für Schritt weiter auszubauen“ sagt Jan Brambring, Fleetmanager/Purchaser bei GREEN IT.

Vorreiter „Green Mobility“

Gemeinsam mit B.A.U.M Consult haben die IT-Experten eine Roadmap entwickelt, um die erforderlichen Maßnahmen zur Zielerreichung umzusetzen. Gleichzeitig steigt GREEN IT als Impulsgeber in das Beratungsprojekt ein und agiert als Vorreiter bei grüner Mobilität in Dortmund und Umgebung.

Ausgezeichnete Unternehmen für zertifizierte Elektromobilität

„Green Mobility“:

Die AboKiste – Werkhof Service GmbH

Cabdo GmbH

Dolezych GmbH & Co. KG

GREEN IT Das Systemhaus GmbH

Uwe Walter Gruppe

„Fit for eMobility“:

Cabdo GmbH mit einem Betriebssitz im Spähenfelde

Kath. St. Paulus Gesellschaft mit dem Parkhaus des St. Johannes Hospitals

Spar- und Bauverein mit dem Althoff-Block

Uwe Walter Gruppe, Betriebssitz in der Meinbergstraße

Über „Green Mobility“

Unter dem Label „Green Mobility“ vermittelt die Stadt Dortmund gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund und der Handwerkskammer Dortmund zehn kostenfreie Beratungen für Betriebe, die in der Innenstadt mobil sind und Maßnahmen im Bereich Elektromobilität planen und durchführen. Im Zuge der Beratungen werden gemeinsam individuelle und passgenaue Lösungen für eine nachhaltigere Mobilität im Unternehmen entwickelt. Zum Abschluss zeichnet die Stadt Dortmund erfolgreich geprüfte Betriebe für ihre Erfolge im Bereich Elektromobilität mit dem Label „Green Mobility“ als Vorreiter*innen aus.

