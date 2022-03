beautiful: vier frühlingshafte Foto-Kulissen für Instagram & Co

Hamburg, 22. März 2022. – Tschüss Winter, hallo Frühling! Die schönste Zeit des Jahres verwandelt die Landschaft in ein wahres Blumenparadies und ist besonders attraktiv für alle, die Erholung außerhalb des Ferientrubels suchen. „Viele unserer deutschen Gäste entscheiden sich im März oder April für einen Urlaub im eigenen Land“, weiß Hanita van der Meer, Director PR and Communication beim Ferienhausspezialisten Belvilla by OYO: Bei fast der Hälfte aller Buchungen deutscher Gäste für März/April handelt es sich um Inlandsaufenthalte (45 Prozent), 22 Prozent verreisen in die Niederlande.

Auf geht’s zu den perfekten Frühlingskulissen in Deutschland und den Niederlanden – und nicht vergessen, Fotos zu machen! #nofilterneeded

1. Kirschblüte in der Fränkischen Schweiz (Bayern)

Ein Traum in Weiß und Rosa! Von April bis Mai hat der Kirschbaum seine Blütezeit. Wer die Blütenpracht hautnah erleben möchte, kommt zum Beispiel in der Fränkischen Schweiz voll auf seine Kosten. In einem der größten geschlossenen Kirschanbaugebiete Deutschlands gibt es für Blumenfreunde über 200.00 Kirschbäume zu bestaunen. Tipp für das perfekte Foto: Kirschblüten im Vordergrund und die herrliche Landschaft im Hintergrund – traumhaft!

Eine idyllische Unterkunft in malerischer Landschaft mit Aussicht auf das Walberla befindet sich zum Beispiel in Kunreuth. Tipp: Den Abend gemütlich auf der Terrasse mit Grillplatz und Feuerstelle ausklingen lassen.

2. Blütenpracht in historischer Kulisse in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt)

Der Kontrast zwischen der Blütenpracht und den berühmten Fachwerkbauten von Quedlinburg ist ein perfektes Fotomotiv. Die historische Innenstadt mit ihren vielen Bauten aus mehreren Jahrhunderten lässt das Bild wie in einem romantischen Film wirken.

Wie wäre es, diese Schönheit nicht nur als Tagestour, sondern länger zu genießen? Das Apartment In der Altstadt ist ideal für eine Familie oder eine kleine Gruppe von Freunden. Die Kinder können sicher draußen spielen, während die Eltern auf der Terrasse entspannen.

3. Apfelblüte im Alten Land (Niedersachsen)

Die Ruhe auf dem Land genießen und trotzdem auch mal einen Ausflug in eine faszinierende Großstadt machen? Dann ist Urlaub im Alten Land südlich der Elbe genau das Richtige! Die Apfelblüte erreicht normalerweise Ende April / Anfang Mai ihren Höhepunkt und bietet eine traumhafte Kulisse für Frühlingsfotos! Für einen Ausflug ist Hamburg nicht allzu weit entfernt. Tipp: Mit der Fähre von Cranz aus dem Alten Land über die Elbe nach Hamburg schippern.

Schöne Unterkunft in der Region gesucht? Kein Problem! Belvilla bietet eine attraktive Auswahl an Häusern in Hamburg Nähe.

4. Blütenträume in den Niederlanden

Ein Meer aus Blüten so weit das Auge reicht! Die Landschaft bei unseren Nachbarn in den Niederlanden ist bekannt für ihre malerischen Kulissen. Die Tulpen im Park Keukenhof, die unzähligen Blumenfelder in der Region Bollenstreek, die Obstblüte im Rivierenland – hier werden (Foto-)Träume wahr!

Wie wäre es mit einer ganz besonderen und einzigartigen Unterkunft? In Kerkdriel im Rivierenland können Abenteuerlustige auf einem Hausboot Urlaub machen. Gibt es einen besseren Ort, an dem man morgens aufwachen und eine Tasse Kaffee genießen kann?

Tipp: Egal, welche Region – die herrliche Natur in den Niederlanden lässt sich am besten per Fahrrad erkunden. Handy oder Kamera für Fotos nicht vergessen! #photography

Über Belvilla by OYO

In den letzten 40 Jahren haben wir die besten Ferienhäuser in Europa sorgfältig ausgewählt und verwaltet. Alle Ferienhäuser sind zu 100 % kuratiert, verwaltet, preiswert und entsprechend geschätzt: Unsere Gäste bewerten ihre Belvilla-Erfahrungen mit einer Durchschnittsnote von 8,4. Aber wir sind immer wieder innovativ, um die Menschen mit unseren Dienstleistungen und reibungsfreien Funktionen zu überraschen, wie z.B. unserem digitalen Self-Check-in, dem No-Deposit-Standard und dem 24/7-Support.

Belvilla ist Marktführer in den Benelux-Ländern und einer der führenden europäischen Anbieter von Ferienhausvermietungen. Seit 2019 ist Belvilla Teil von OYO Vacation Homes.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.belvilla.de

Kontakt

Menyesch PR GmbH

Marlene Schnur

Kattrepelsbrücke 1

20095 Hamburg

040 3698630

belvilla@m-pr.de

http://www.m-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.