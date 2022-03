Fachkräftemangel Physiotherapie: Fitnessbranche zeigt Lösungsansatz

Wir freuen uns, wenn Sie uns an unserem FIBO Köln Messestand besuchen Halle 7 C14.Firma Dr. WOLFF Sports & Prevention

Nach den Informationen der therapeutischen Fachverbände ergibt sich in Deutschland aktuell ein Mangel von über 30.000 Physiotherapeut: innen. Dementsprechend werden von den Patienten einige Millionen der verordneten Rezepte nicht in Anspruch genommen, da keine Behandlungstermine vorhanden sind.

Für die besonders häufig auftretenden muskuloskelettalen Erkrankungen, insbesondere dem Rückenschmerz, hat der Medizinprodukthersteller Dr. WOLFF das Physio-Training entwickelt. Hierbei handelt es sich um therapienahe und indikationsspezifische, also auf das jeweilige Krankheitsbild ausgerichtete Trainingsprogramme. Diese werden von speziell ausgebildeten Trainer:innen angeleitet und in Kleingruppen absolviert.

Physiotherapeut:innen sind bei dieser Trainingsform nicht zwingend erforderlich. Die Programme richten sich an Personen, die vor allem in der Nachsorge, z.B. nach erfolgreicher OP oder konservativer Behandlung aktiv werden wollen oder eben aus präventiven Gründen ein Training zur Stabilisation der Gesundheit aufnehmen wollen. Nähere Informationen zu den Programmen erhalten Sie am Stand von Dr. WOLFF Halle 7C14.

Dr. WOLFF Sports & Prevention

Das Unternehmen

Dr. WOLFF Sports & Prevention entwickelt seit 20 Jahren praxisorientierte Systemlösungen für das präventivmedizinische Training. So gehört das Unternehmen mittlerweile zu einem der führenden deutschen Medizinprodukthersteller. Unter Berücksichtigung aktuellster, wissenschaftlicher Ergebnisse entstehen hier moderne und innovative Konzepte einer geräteunterstützten Rückentherapie und des Gesundheitstrainings. Die hierzu von Dr. WOLFF entwickelten Module und die beständige Unternehmensleistung wurden vielfach international ausgezeichnet.

Erfolgreich in Therapie, Training und Geschäft

Konzeptspezifische, evaluierte Trainingspläne, wie z. B. für das Rückentherapie-Center, sichern den zielgerichteten Trainingsfortschritt, da sie spezifisch auf jedes Konzept zugeschnitten sind. Diese Therapie- und Trainingserfolge produzieren langfristige Zufriedenheit Ihrer Kunden und somit die Basis wirtschaftlicher Entwicklung. Aus der Praxis – für die Praxis: Unsere Betreiberkonzepte entstehen in ständigem Austausch mit unseren Kunden. Sie ergänzen die Dr. WOLFF Produkte mit hohem wirtschaftlichem Nutzen – immer nah an den Erfordernissen des Marktes.

Gemeinsam Gesundheit gestalten

Vertrauen Sie, wie in den vergangenen 20 Jahren, auf die technische und trainingswissenschaftliche Dr. WOLFF-Qualität. Entwickeln und erweitern Sie gemeinsam mit uns den wachsenden Gesundheitsmarkt. Wir unterstützen Sie zuverlässig – gerne weitere 20 Jahre.

Dr. WOLFF – SPORTS & PREVENTION – Erfolgreiche Systeme für Rückenfitness und -Therapie.

