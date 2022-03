Schneider Electric zum 11. Mal in Folge im Global 100 Ranking von Corporate Knights vertreten

Auf der Global 100-Liste der nachhaltigsten Unternehmen der Welt erreicht Schneider Electric Platz 4

Zum 11. Mal in Folge hat Schneider Electric einen Platz auf der Global 100-Liste von Corporate Knights errungen. Die Impact Company gehört damit auch in diesem Jahr wieder zu den nachhaltigsten Unternehmen weltweit.

Wurde Schneider Electric im vergangenen Jahr noch zum „Nachhaltigsten Unternehmen der Welt 2021“ gekürt, konnte sich der Tech-Konzern in diesem Jahr den vierten Platz sichern. Der Anspruch zum nachhaltigen Wirtschaften ist fest in der Unternehmens-DNA verankert und findet sich auch in der umfangreichen Produktpalette wieder – etwa die unter kreislaufwirtschaftlichen Gesichtspunkten produzierten Schalter und Stecker von Merten by Schneider Electric. Mit einer Kombination aus IoT-basierten Hard- und Softwarelösungen sowie hochspezialisierten Energie- und Nachhaltigkeitsservices unterstützt Schneider Electric seine Kunden dabei, nicht nur nachhaltiger, sondern auch wirtschaftlicher zu agieren.

Würdigung des nachhaltigen Wirtschaftens

Der Nachhaltigkeitsansatz von Schneider Electric findet global sowie auch in Deutschland Anerkennung. Im vergangenen Jahr gewann der Tech-Konzern den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Transformationsfeld Klima“. Mit Top-Platzierungen in vier ESG-Rankings überzeugte die Impact Company Schneider Electric zuletzt aber auch international mit ihren Environment-, Social-, und Governance-Leistungen (ESG).

Über Schneider Electric

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess- und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

www.se.com/de

Entdecken Sie die neuesten Ansätze und Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit

Hashtags: #SchneiderElectric #LifeIsOn #InnovationAtEveryLevel #EcoStruxure

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu