Tripada Yoga ® in Wuppertal

Konzept für Yoga in der Gesundheitsförderung

Tripada Yoga ® wurde von dem Gründer und Leiter der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal, Hans Deutzmann, ins Leben gerufen. Aus langjähriger Yogapraxis und Berufserfahrung als Yogalehrer entwickelte er das Tripada Yoga® Konzept auf der Basis von klassischem Hatha Yoga. Hierbei war es ihm ein besonderes Anliegen, die Yogaübungen (Asanas) auf die Bedürfnisse der westlichen Menschen anzupassen und im Hinblick auf rückensicherheit und gesundheitsförderung zu prüfen. In diesem Rahmen hat er auch das Buch „Yoga als Gesundheitsförderung“ herausgebracht.

Die Yogaübungen im Tripada Yoga® folgen einem didaktischen Aufbau, die Übungen jeder Stufe sind aufeinander abgestimmt. Von leicht nach schwer gibt es 3 verschiedene Stufen, die sich an den Voraussetzungen der Teilnehmer orientieren.

Der „Tripada Yoga® Basic“ Kurs bildet hierbei die erste Stufe und ist ideal für Anfänger, die noch nie Yoga gemacht haben. Mit eher sanften und leichteren Yogaübungen zum Einstieg ist diese Stufe ideal, um Yoga kennen zu lernen, ohne das es Anfänger überfordern würde.

Hierauf aufbauend folgt die nächste Stufe, der „Tripada Yoga® Basic Plus“ Kurs. Dort werden die Übungen aus dem „Basic“ Kurs intensiviert und es kommen neue Übungen hinzu.

Die dritte Stufe ist der „Tripada Yoga® Mediate“ Kurs. Auch hier werden wieder die Übungen aus der „Basic Plus“ – Stufe intensiviert und es kommen neue, forderndere Asanas hinzu.

Grundsätzlich können auch Anfänger bereits in die „Mediate“-Stufe einsteigen. Dies orientiert sich wie bereits erwähnt an den Bedürfnissen und Grundvoraussetzungen der jeweiligen Teilnehmer. Ebenso können Personen, die bereits in Yoga geübt sind, an dem „Tripada Yoga ® Basic“ – Kurs teilnehmen, wenn ihr Fokus bei der Yogapraxis eher auf Entspannung liegt und die Asanas nicht zu fordernd sein sollen.

So ist individuell für jeden eine passende Stufe im Tripada Yoga ® zu finden. Ebenso gibt es noch Variationen für Kinder (Tripada Yoga ® für Kinder) und „Tripada Yoga ® für Schwangere.

Passend zu dem Gesundheitskonzept sind alle Tripada Yoga® Kurse bei der Zentralen Prüfstelle für Prävention zertifiziert und werden entsprechend über alle gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V als Gesundheitskurs gefördert.

Weitere Informationen gibt es auch auf der Webseite unter www.tripada-wuppertal.de

Auf 460 qm Fläche bieten wir mit drei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Ebenfalls bieten wir Rehasport Kurse im Bereich Orthopädie an. Tripada® und Tripada – Yoga ® sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

