Autoankauf von Gebrauchtwagen in Arnsberg: Kundenzufriedenheit ist unser Motto

Kundenzufriedenheit ist bei Autoankauf Arnsberg das A & O. Denn: Gerade beim Verkauf eines Gebrauchtwagens kommt es immer wieder mit den Interessenten zu langwierigen Diskussionen, nicht zuletzt um den endgültigen Preis. Der Verkäufer hat viel Lauferei mit Besichtigungsterminen, der mögliche Kunde sagt im letzten Moment den vereinbarten Termin ab. Wir von Autoankauf-live in Arnsberg sind da ganz anders: Wir kümmern uns um Ihr Auto, und das pünktlich, kompetent und seriös.

Ankauf verschiedener Gebrauchtwagen

Bei uns können Sie sicher sein: Wir kaufen jedes Auto. Dazu zählen auch neben den normalen Gebrauchtwagen Elektrofahrzeuge, Wasserstoffautos, Sonderfahrzeuge, defekte Fahrzeuge und Unfallwagen. Durch unser großes Netzwerk außerhalb Deutschlands haben wir die Möglichkeit, Gebrauchtwagen, die in Deutschland nicht mehr zugelassen werden können, in andere Länder zu verkaufen, in denen die Vorschriften nicht so streng sind. Das ist der Grund, weswegen Sie als Verkäufer auch für Fahrzeuge einen fairen Preis erzielen können, die hierzulande nicht mehr fahrtüchtig sind und keine Zulassung bekommen würden. Auch finanzierte Fahrzeuge, die doch nicht komplett bezahlt sind, sind für uns interessant.

Wir sind von montags bis samstags erreichbar

Seit vielen Jahren setzen wir auf eines: zufriedene Kunden. Das beginnt allein damit, dass wir von montags bis samstags für Sie erreichbar sind. Für Sie ist der Draht zu uns ganz einfach: Sie rufen an, Sie senden eine E-Mail oder Sie füllen das Kontaktformular auf unserer Arnsberger Seite aus, das Sie hier finden: https://autoankauf-live.de/autoankauf-arnsberg/ Wir setzen uns mit Ihnen telefonisch zeitnah in Verbindung und hören uns Ihre Preisvorstellungen an. Wenn wir uns in dem Punkt einig sind, treffen wir uns mit Ihnen an dem Standort Ihres Fahrzeugs. Danach geben wir nach der Begutachtung unseren Kaufpreis ab und schließen, wenn Sie einverstanden sind, gleich vor Ort einen Kaufvertrag ab. Bezahlt wird in Bar vor Ort oder per Überweisung – ganz wie Sie möchten.

Wir nehmen Ihr Auto kostenlos mit

Selbstverständlich gehört zu unserem Service auch die kostenlose Mitnahme des Autos. Wir kümmern uns auf Wunsch auch um die Formalitäten beim Straßenverkehrsamt in Arnsberg. Sollten wir mit unserem Kunden zu keiner Einigung kommen, was den Kaufpreis betrifft, bleibt unser Service für Sie trotzdem kostenfrei.

Abdul-Raouf El-Lahib

Autoankauf Live

Bergiusstr. 18

44625 Herne

Telefon: 0152 22 433 138

E-Mail: kontakt@autoankauf-live.de

Webseite: https://autoankauf-live.de