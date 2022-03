Ganzheitliche Vernetzungslösungen von Schneider Electric

Kombination aus durchgängig vernetzbaren Hard- und Softwarelösungen sorgt für Datentransparenz und macht Anlagen zuverlässiger und effizienter.

Wettbewerbsfähige industrielle Anlagen sind auf hohe Ausfallsicherheit, Flexibilität, Effizienz und nachhaltige Produktionsweisen angewiesen. Besonders in der Verpackungsindustrie gelten diese Eigenschaften schon lange als wichtige Erfolgskriterien. Die Digitalisierung der automatisierten Produktion ist ein wichtiger Schritt, um diese Kriterien zu erfüllen. Dabei kommt es darauf an, mithilfe von IIoT-Technologie eine ganzheitliche und durchgängige Anlagenvernetzung zu realisieren, die für eine maximale Datentransparenz sorgt. Hierfür stellt die Impact Company Schneider Electric mit EcoStruxure eine IIoT-Lösungsarchitektur zur Verfügung, innerhalb der Prozessdaten durchgängig von der Feldebene bis in die Cloud kommuniziert werden können. Mithilfe spezialisierter Softwarelösungen, die exakt auf die Anforderungen unterschiedlicher Zielmärkte, wie der Lebensmittelindustrie, zugeschnitten sind, lässt sich dann Mehrwert in Sachen Effizienz und Ausfallsicherheit generieren.

Zur Steigerung von Datentransparenz und Sichtbarkeit auf der Feldgeräteebene, hat der Tech Konzern Schneider Electric eine Vielzahl vernetzbarer Komponenten entwickelt. Dazu zählen unter anderem Leistungsschalter, Frequenzumrichter, Sicherheitscontroller sowie Messgeräte und Sensoren. Mit dem Lastmanagementsystem TeSys island von Schneider Electric ist es zudem möglich, bisher unberücksichtigte Maschinendaten in ein übergeordnetes IIoT-Netzwerk zu integrieren. TeSys island schützt, startet und analysiert Lasten bis 80 A.

Über Schneider Electric

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess- und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

