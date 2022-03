Ferien für die ganze Familie im Oberallgäu

In malerischer Idylle und beeindruckender Bergkulisse, verbringen Familien auf dem Ferien- und Reiterhof Ochsenkopf einen unvergesslichen Aufenthalt.

Entspannung und Abenteuer im Allgäu statt Alltagsstress

Zwischen Schule, Beruf und Haushalt bleibt in der häufig hektischen Alltagsroutine selten Zeit, um mit der ganzen Familie ausgiebig Zeit zu verbringen und gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Kein Wunder also, dass die Ferien meist als schönste Wochen des Jahres gelten und von allen Familienmitgliedern sehnlichst erwartet werden. Wird dabei das Allgäu als Reiseziel gewählt, ist ein gelungener Mix aus Ruhe und Entspannung auf der einen, Aktion und Abenteuer auf der anderen Seite garantiert

Das Allgäu mit der ganzen Familie entdecken

Die malerische Kulisse der Alpen, kristallklare Bergseen mit wunderschönen Wasserfällen und weitläufige, grüne Almen – die atemberaubende sowie vielseitige Landschaft des Allgäus bietet perfekte Voraussetzungen für ausgedehnte Wanderungen und Radtouren. Neben besonderen Naturerscheinungen warten – entsprechend der Jahreszeit – aber auch Kletterparks, Skigebiete, Rodelbahnen, Besuche der bekannten Königsschlösser und viele weitere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. So findet sich garantiert für jedes Familienmitglied das passende Ausflugsziel und der gemeinsame Familienurlaub im Allgäu wird ein voller Erfolg!

Gemeinsame Zeit auf dem Ferien- und Reiterhof Ochsenkopf verbringen

Wichtigste Voraussetzung für eine unvergessliche Zeit im Allgäu stellt selbstverständlich die Wahl einer geeigneten Unterkunft dar. Unser Ferien- und Reiterhof Ochsenkopf liegt im Herzen des Oberallgäus, am Rande des kleinen Dorfes Aigis und bietet beste Bedingungen für einen ganz besonderen Familienurlaub. In familiärer Atmosphäre, durch das unkomplizierte Miteinander, finden besonders Kinder hier schnell Anschluss und schließen Freundschaften. Dabei können die Gäste unseren Hof als Ausgangspunkt für Tagesausflüge nutzen oder ihren Aufenthalt auf unterschiedlichste Weise gestalten, wobei besonders das Reiten samt Beschäftigung mit Pferden auf außergewöhnliche Weise gemeinsame Erinnerungen schafft.

Reiterferien auf unserem Hof im Oberallgäu

Angepasst an das Alter und die Vorerfahrung – für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen – werden auf unserem Hof verschiedene Reitkurse auf dem Platz und in der Halle, aber auch Ausritte in der Natur angeboten. Außerhalb des Sattels können sich unsere Gäste zudem um die Versorgung der Hoftiere, zu denen neben Pferden und Ponys, auch Katzen und Kaninchen zählen, kümmern. Zusätzlich zum gemeinsamen Familienurlaub im Allgäu, können auf unseren Ferien- und Reiterhof Ochsenkopf zudem auch Reiterferien ohne Eltern verbracht werden. Eine Woche lang dreht sich dabei für Mädchen im Alter von 9 bis 15 Jahren alles um Pferde, mit welche sie Ausritte verbringen oder verschiedene Reiteinheiten absolvieren.

IM HERZEN DES OBERALLGÄUS

Unser Hof

Umgeben von malerischen Wäldern und Seen, idyllischen Tälern sowie einer atemberaubenden Bergkulisse, liegt der Ferien- und Reiterhof Ochsenkopf am Rande von Aigis. Das ganze Jahr über finden Besucher aus ganz Deutschland und darüber hinaus ihren Weg in das kleine Dorf inmitten der Allgäuer Kulturlandschaft, um den hektischen Alltag hinter sich zu lassen.

Egal, ob auf Ausflügen die Umgebung erkunden, reiten und sich um die Pferde kümmern oder einfach die Ruhe der Natur genießen – auf unserem Hof erlebt jeder einen unvergesslichen Aufenthalt.

Kontakt

Ferien- und Reiterhof Ochsenkopf GbR

Almut Morawitz

Aigis 17

87547 Missen-Wilhams

08320 9256305

info@reiterhof-ochsenkopf.de

https://ochsenkopf-reiterhof.de/

