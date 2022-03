Gebrauchtwagen mit Mängel richtig verkaufen

Verkauf von Gebrauchtwagen mit Mängel

Der Verkauf von Gebrauchtwagen mit Mängel scheint im ersten Augenblick starke finanzielle Einbußen mit sich zu bringen, aber in der Realität ist kaum oder wenig Verzicht auf Geld zu erwarten, wenn sich der richtige Käufer findet. Der Verkauf im unreparierten Zustand eines gebrauchten Autos lohnt sich also mehr als richtig, wenn man den geeigneten Käufer für sein Auto gefunden hat.

Ein richtiger Käufer für Ihren defekten Gebrauchtwagen kann nur jemand sein, der sich nicht nur mit defekten Fahrzeugen auskennt, sondern auch weiträumig günstige Reparaturmöglichkeiten in seinem Haus anbietet. So kann ein defektes Auto kostengünstig repariert und wieder in den Markt eingeführt werden. Eine Win-win-Situation für Autoverkäufer und dem passenden Autoankauf für defekte Fahrzeuge.

Wir kaufen defekte Autos zum Spitzenpreis

Durch jahrelange Erfahrung mit dem Ankauf von defekten Fahrzeugen sind wir Profis für die Werteinschätzung von Gebrauchtwagen mit Mängel. Ob nur Lackschäden oder gravierende technische Mängel wie zum Beispiel ein Motorschaden. Mit uns haben Sie den passenden Partner für den Verkauf von Autos mit Mängel. Wir kaufen dein Auto mit Motorschaden, durch eine eigene Reparaturwerkstatt mit viel Know-how sind wir in der Lage Ihnen einen Spitzenpreis für defekte Fahrzeuge anzubieten. Verkaufen Sie zum Beispiel Ihr Auto mit einem Motorschaden inklusive der Fahrzeugabholung und Kfz-Abmeldung zu einem unerwarteten Spitzenpreis, so können Sie sich alle Zeit Aufwendungen für Reparaturen und die damit verbundenen Kosten sparen.

Autoankauf – Bundesweit

Wir kaufen Fahrzeuge bundesweit und bieten damit eine deutschlandweite Abholung völlig gratis an. Eigene Autotransporter sind täglich unterwegs, um eingekaufte Fahrzeuge im gesamten Bundesgebiet einzusammeln. Eine seriöse und zuverlässige Abholung wird garantiert, denn die Planung und logistische Prozesse stehen für uns neben einem guten Preis an oberster Stelle. Wir wissen wie wichtig die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit ist, gerade bei defekten Fahrzeugen in einer fremden Werkstatt müssen beide Parteien zum Abholtermin zu reisen, hier gibt es bei uns keine Abweichungen, Sie können auf uns zählen!

Gebrauchtwagenverkauf immer zum besten Preis

Neben dem Ankauf für defekte Fahrzeuge bieten wir natürlich auch Spitzenpreise für einwandfreie Gebrauchtwagen an. Die Zusammenarbeit mit Autohändler für den Export macht es uns möglich den allerbesten Preis für Ihren Gebrauchtwagen auszuzahlen. Lassen Sie Ihren Gebrauchtwagen kostenlos für den Ankauf bewerten, die Autobewertung ist nicht nur gratis, sondern auch unverbindlich. Erst nach Zusage wird ein Kaufvertrag abgeschlossen, die Zahlungsmöglichkeiten vereinbart und anschließend die zuverlässige Abholung abgesprochen. Mit uns verkaufen Sie Ihr Auto in jedem Zustand zum besten Preis.

Auto sofort verkaufen

Sie möchten Ihr Auto sofort verkaufen? Ein schneller Fahrzeugverkauf kann viele Gründe haben. Ob nun der Stellplatz oder das Kfz-Kennzeichen für ein neues Auto weichen muss, viele Verkaufsversuche gescheitert sind, eine wirtschaftlich inakzeptable Reparatur bevorsteht oder ein unangenehmer finanzieller Engpass herrscht. Wir sind für Sie da wenn es schnell gehen soll und kaufen Ihr Auto sofort!

Pressekontaktdaten:

egeMotors – Handel u. Vermittlung von KFZ

52531 Übach-Palenberg

Otto Hahn Str. 5

Ansprechpartner: M. Akkoyun

Tel: +49 (0) 800 00 44 333