Allseated sammelt 15 Millionen Dollar ein zur Realisierung des Corporate Metaverse

Mit frischen finanziellen Mitteln kurbelt Allseated die Produktentwicklung ihrer Metaverse-Plattform an.

Allseated kündigt eine neue Finanzspritze in Höhe von 15 Millionen US-Dollar von Trinity Capital, Vestech Partners, NYFF, Magma Venture Partners und WGG an, um seine Metaverse-Plattform zu erweitern und über den Heimatmarkt der Veranstaltungen hinaus auch der Unternehmenswelt mit dem Corporate Metaverse Mehrwert zuzuführen.

Das Metaverse

Das Metaverse, dessen Marktpotenzial auf über 1 Billion Dollar geschätzt wird, bietet neue Möglichkeiten, Menschen durch immersive Erfahrungen zu vernetzten. Es bietet den Nutzern ein Gefühl der Präsenz im virtuellen Raum und ermöglicht neue Wege der Kommunikation, Autonomie und Interaktion.

„Die Art und Weise, wie wir arbeiten und spielen, hat sich bereits für immer verändert, und das Metaverse wird die Art und Weise, wie Menschen und Marken interagieren und sich engagieren, revolutionieren. Nahezu alle CMOs und HR-Führungskräfte, mit denen wir sprechen, suchen nach Möglichkeiten, die Stärke des Metaversums zu nutzen und neue Paradigmen für die Zusammenarbeit mit ihren Kunden, Mitarbeitern und Partnern, sowie die Erhaltung der Unternehmenskultur im New Work Umfeld zu entwickeln. Das Potential und die Anwendungsfelder sind wie der virtuelle Raum selber – ohne Limits“, sagt Yaron Lipshitz, CEO von Allseated.

Allseated“s Metaverse-Lösung

„Unsere Plattform hat die einzigartige Fähigkeit, Metaverse-Umgebungen in 3D Welten oder digitalen Zwillingen von echten Locations zu schaffen, um Mitarbeiter zusammenzubringen, die Lead-Generierung zu fördern und den Verkauf zu beschleunigen. Unser visionäres Team liefert einem Markt, der sich nach Innovationen jenseits des 2D-Bildschirms sehnt, eine ganz neue Erfahrung, die dem Live-Erlebnis durch die 3D Umgebung sehr nah kommt“, so Daniel Anisman, Mitbegründer und CTO von Allseated https://allseated.de .

Das rasante Wachstum des Web 3.0 bietet Allseated, als US-Marktführer im Bereich Eventplanung, Location Visualisierung und virtuelle Eventdurchführung mit über 100 Tausend zahlenden Kunden, aufregende neue Möglichkeiten, die Art und Weise, wie sich Unternehmen im Metaverse engagieren, zu verändern. Im Gegensatz zu den B2C-Anbietern hilft das B2B-Metaverse-Angebot von Allseated den Unternehmen, interne und externe Interaktionen zu fördern und gleichzeitig ihre Markenidentität zu stärken.

Die Finanzierungsspritze wird das Umsatzwachstum von Allseated von 120% im Jahr 2021 im Jahr 2022 weiter beschleunigen und auch das Team von inzwischen über 120 Mitarbeitern weltweit weiterwachsen lassen.

Allseated revolutioniert durch cloudbasierte Eventplanung die Zusammenarbeit zwischen Location, Dienstleister, Planer und Veranstalter. Virtuelle Site-Inspections und die Zusammenarbeit auf einer Plattform sparen Ressourcen und schaffen Synergien in der Eventplanung. Online-Meetings können direkt in der Location durchgeführt und die Veranstaltungsräume in 3D begangen werden, individuell mit Bestuhlungsvarianten ausgestattet und virtuell über Allseated verkauft werden. Mit Allseated EXVO können seit Neuestem sogar virtuelle Events im digitalen Zwilling der Location stattfinden. Im amerikanischen Markt ist Allseated bereits eine etablierte Plattform mit über 250.000 maßstabsgetreuen Grundrissen und einer Community von 100.000 Nutzern und mehr als 30.000 gelisteten Locations.

