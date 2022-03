eprimo zu Gast bei den Solar-Profis „4Motions“ in Leipzig

Zweiter Teil der eprimo #energiewendemacher-Filmtour

Neu-Isenburg, 17. März 2022. Ab sofort ist der zweite Film der eprimo #energiewendemacher-Tour online. Nach dem erfolgreichen Start der Serie auf der Zugspitze ging es für eprimo-CEO Jens Michael Peters und sein Team nach Leipzig. Dort besuchten sie die Tochterfirma 4Motions, Spezialisten für Beratung zu und Vermarktung von Ökostrom, Photovoltaikanlagen und Stromspeichern.

Kann ich selbst meinen CO2-Ausstoß senken und dabei Energiekosten sparen? Lohnt sich die eigene PV-Anlage noch? Kann ich auch ohne Eigenheim einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten? „Diese und weitere Themen treiben momentan sehr viele Verbraucherinnen und Verbraucher um. Die Antwort auf alle drei Fragen ist JA, und auf dem gesamten Weg der Umsetzung ihrer persönlichen Energiewende unterstützt 4Motions die privaten Endverbraucher mit herstellerunabhängiger Expertise“, so Jens Michael Peters, Geschäftsführer von Deutschlands kundenstärkstem Ökostromanbieter.

Im Gespräch mit den beiden Geschäftsführern von 4Motions, Jürgen Rohr und Lars Wolf, erfuhr Peters, dass die Nachfrage nach guter Beratung zur eigenen Photovoltaik-Anlage nochmals deutlich gestiegen sei. Den Grund dafür sehen die beiden Vertriebsexperten im weiter wachsenden Bewusstsein der Verbraucher für den Klimaschutz, aber auch der Aspekt der Preis- und Versorgungssicherheit bestimme zunehmend die Beratungsgespräche.

Im Rahmen der eprimo #energiewendemacher-Tour ist der eprimo-CEO einmal quer durch Deutschland gereist. Ziel war es herauszufinden, was Menschen und Unternehmen antreibt, Maßnahmen für den Klimaschutz zu ergreifen und so einen wesentlichen Beitrag für eine nachhaltige Energiezukunft in Deutschland zu leisten.

Das Video zu dem Gespräch ist seit heute auf allen Social-Media-Kanälen von eprimo zu finden.

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands grüner Energiediscounter sind wir kundenstärkster Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: individuell, einfach und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

