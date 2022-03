Die SeniorenLebenshilfe für ältere Menschen in Kalbe

Das individuelle Angebot der SeniorenLebenshilfe ist zukünftig für ältere Menschen in Kalbe (Milde) zugänglich

Als bundesweit tätiger Dienstleister unterstützt die SeniorenLebenshilfe ältere Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags. Die Lebenshelfer übernehmen Tätigkeiten im vorpflegerischen Bereich und helfen dadurch den betreuten Senioren, ein selbstbestimmtes Leben in ihrer vertrauten Umgebung zu führen. Dank der neuen Lebenshelferin Jacqueline Schültke ist das seniorengerechte Angebot der SeniorenLebenshilfe nun auch in Kalbe (Milde) für ältere Menschen zugänglich. Alle Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe und Jacqueline Schültke erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und um Jacqueline Schültke unter Lebenshelfer in Kalbe.

Seniorengerechtes Angebot für eine hohe Lebensqualität im Alter

Die Spezialisierung der SeniorenLebenshilfe liegt auf der vorpflegerischen Betreuung. Mit ihrem individuellen und bedarfsgerechten Angebot verfolgen Geschäftsführerin und Gründerin Carola Braun und ihr Team das Ziel, älteren Menschen zu mehr Lebensqualität im Alter zu verhelfen. Neben vielfältigen praktischen Leistungen spielt auch der soziale Aspekt eine wichtige Rolle bei der Arbeit der Lebenshelfer. Diese haben stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Senioren und unterstützen sie bei einer sinnvollen Gestaltung ihrer Freizeit. Sie SeniorenLebenshilfe ist seit 2012 aktiv. In dieser Zeit ist das im gesamten Bundesgebiet weitverzweigte Netz aus Lebenshelfern ständig weiter gewachsen. Die engagierten Helfer sind auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätig und werden von der Berliner Zentrale aus bestens fachlich geschult und regelmäßig fortgebildet.

Individuell abgestimmte praktische Leistungen und ein offenes Ohr

Die durch die Lebenshelfer angebotene Unterstützung wird von den Senioren in Abhängigkeit ihres Bedarfs und ihrer Wünsche individuell angenommen. Die Tätigkeiten umfassen alles, was für die älteren Menschen im Alter zu beschwerlich geworden ist, um es weiterhin selbst zu leisten. Das kann beispielsweise die Unterstützung im Haushalt sein. Lebenshelfer kümmern sich zum Beispiel um den Einkauf der Lebensmittel, putzen die Wohnung und waschen die Wäsche. Sie begleiten die Senioren außerdem zu Terminen beim Arzt oder unterstützen bei bürokratischen Angelegenheiten. Lange und unbequeme Fahrten im Bus oder im Taxi können vermieden werden. Denn jedem Lebenshelfer steht ein eigener Pkw zur Verfügung. Die Lebenshelfer begleiten ihre Senioren zudem gerne bei gemeinsamen Spaziergängen oder führen mit ihnen zwischenmenschliche Gespräche.

Jacqueline Schültke – neue Lebenshelferin für Senioren rund um Kalbe (Milde)

Jacqueline Schültke ist als neue Lebenshelferin in Zukunft für Senioren in Kalbe (Milde) und Umgebung im Einsatz. Die 1980 in Salzwedel geborene zweifache Mutter ist verheiratet und nennt zahlreiche Tiere ihr eigen. Sie besitzt ein Pferd, Hunde, Katzen, Hühner, Enten, Kaninchen und Volierenvögel. Auch beruflich drehte sich bei ihr bisher alles um Tiere. Nach ihrer Ausbildung und drei Jahren Elternzeit hat sie lange Zeit als Tierwirtin gearbeitet. Als Lebenshelferin möchte sie älteren Menschen, die anderweitig nur wenig Unterstützung erhalten, das Leben leichter machen. Jacqueline Schültke verbringt ihre Freizeit am liebsten mit Ausflügen, Spaziergängen oder Spieleabenden gemeinsam mit ihrer Familie.

Neue Lebenshelfer werden immer gesucht

Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Ihr Hauptsitz befindet sich in Berlin. Damit noch mehr Senioren in ganz Deutschland in den Genuss der bedarfsgerechten Unterstützung kommen können, sind Carola Braun und ihr Team stets auf der Suche nach weiteren kompetenten und engagierten Lebenshelfern, die den Lebensabend von Senioren auf vielfältige Art und Weise bereichern.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

