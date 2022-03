Zucchetti auf der INTERNORGA 2022

Wie die perfekte digitale Customer Journey in der Gastronomie gelingt!

Unter dem Motto #SafeAndDigital, zeigt Zucchetti dieses Jahr an seinem Stand, wie Unternehmen mit den richtigen Lösungen auch in schwierigen Zeiten die Nähe zu ihren Kunden halten und ihr Business auf sichere und digitale Weise revolutionieren können!

Ob mobile Apps für Order, Pick-Up und Delivery, bargeldlose Zahlungslösungen, Self-Service-Kiosk, die brandneue Digital Platform von Zucchetti oder eine Lösung für Dish Recognition – schaffen Sie beim Einkaufserlebnis eine Vielzahl von Touchpoints für die gesamte Customer Journey Ihrer Kunden – mit dem Lösungsportfolio von Zucchetti! Egal, ob zu Hause auf dem Sofa, beim Shoppen in der Innenstadt, am Tisch im Restaurant oder in der Mitarbeiterkantine.

Zucchetti offeriert gleich mehrere leistungsstarke POS-Lösungen: TCPOS, euroSUITE und Tilby – für jede Branche, Business und Größe genau das Richtige.

Begleiten Sie Ihre Gäste auf der digitalen Reise:

#ORDER@EVERYWHERE

Schaffen Sie beim Einkaufserlebnis eine Vielzahl von Touchpoints für Ihre Kunden mit dem Lösungsportfolio von Zucchetti: Ganz gleich, ob zu Hause auf dem Sofa, beim Shoppen in der Innenstadt oder wo sich Ihr Gast auch immer befindet. Über die App-Lösung TCApp und den Webshop D2PHY oder die brandneue Digital Platform kann Ihr Kunde von überall und zu jedem Zeitpunkt Bestellungen aufgeben.

#PAY@PAYCULT

Über die umfangreiche bargeldlose Zahlungslösung Paycult kann jeder Gast mit maximalem Komfort und absolut sicher mit einer erstklassigen Customer Experience – auf verschiedensten Wegen – seinen Einkauf digital bezahlen.

#QR@TCAPP

Hat der Gast seine Bestellung aufgegeben, geht es im nächsten Schritt um eine schnelle, unkomplizierte und dabei sichere Abholung. Auch hier bleiben wir digital. Ihr Gast öffnet Ihre App, navigiert sich mit gerade einmal zwei Klicks zum Identifikations-QR-Code und zeigt diesen vor. Wenige Millisekunden nach dem Scannen des QR-Codes kann der Kassierer bereits alle relevanten Bestelldetails am Kassen-Frontend einsehen.

#DISHRECOGNITION

Auch bei der Registrierung der Essensausgabe setzen wir auf ebenso raffinierte wie bewährte Technik. Über moderne Kameras werden die einzelnen Bestandteile der Gerichte erfasst und direkt an die Datenbank weitergeleitet.

#ORDER@TABLE

Das wars noch nicht? Nein! Weder bei uns noch bei Ihren Gästen. Bieten Sie die Möglichkeit, via QR-Code unkompliziert direkt vom Tisch aus per App nachzubestellen.

#PAY@TABLE

Ebenso simpel wie genial das Nachbestellen am Tisch ist, funktioniert auch die Bezahlung. Behalten Sie das Tempo der vorausgegangenen Schritte bei und bieten Sie Ihren Gästen die Möglichkeit, schnell und sicher direkt am Tisch per App zu bezahlen.

Besuchen Sie Zucchetti vom 30. April bis 4.Mai 2022 in Hamburg auf der INTERNORGA: Stand 325, Halle A2. Hier können Sie direkt einen persönlichen Termin vereinbaren: https://market.zucchetti.com/internorga-2022.

Mit mehr als 7.000 Mitarbeitern, einem internationalen Netzwerk von mehr als 1.650 Partnern in Italien und 350 in weiteren Ländern und über 700.000 Kunden ist die Zucchetti Group eines der wichtigsten italienischen IT-Unternehmen in Europa.

Die Zucchetti Group bietet Software, Hardware und IT-Dienstleistungen für Unternehmen, Buchhalter, Berater und Handelsverbände an, welche sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil sichern und sich für all ihre IT-Bedürfnisse auf einen einzelnen Partner verlassen wollen.. www.zucchetti.com

TCPOS ist die POS-Software der Zucchetti-Gruppe für Retail, Hospitality und Freizeit.

