Die digitale Registrierkasse helloCash mit Bezahlfunktion helloPay direkt am Handy

Erleichterung für KMUs beim Bezahlmanagement und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen Unternehmen

Wieselburg, 17.3.2022. helloCash, der österreichische Marktführer im Bereich Online Registrierkassen, präsentiert helloPay, die neue Tap on Phone-Funktion. helloPay soll herkömmliche Kartenlesegeräte ersetzen. So können zukünftig bargeldlose Zahlungen einfach mit dem Smartphone akzeptieret werden. Ein weiteres Gerät ist nicht notwendig.

helloPay – Bargeldlose Bezahlfunktion mit Bankomatkarte direkt am Smartphone

helloCash stellt seinen Kunden demnächst die Tap on Phone-Funktion zur Verfügung. helloPay ermöglicht es, kontaktlose Kartenzahlungen sowie mobile Zahlungen durchzuführen. Der Vorteil ist, dass dazu kein gewöhnliches Kartenlesegerät mehr benötigt wird. Zudem sind helloCash Kunden die Ersten im deutschsprachigen Raum, die von der Tap on Phone-Funktion profitieren. So kann nicht nur die Registrierkassensoftware, sondern auch die dazugehörige bargeldlose Bezahlung in einem Gerät durchgeführt werden.

Weitere Innovation aus dem Hause helloCash im Bereich Bezahlung der Zukunft

helloCash zielt stets drauf ab, Klein- und Mittelunternehmen zu unterstützen. „Wir bemühen uns, unser Kassensystem möglichst benutzerfreundlich zu gestalten und unseren Kunden das Berufsleben zu erleichtern.“, betont Prokuristin Anna Zalesak. CEO Laurenz Gröbner weist darauf hin, dass bestehende Funktionen laufend geprüft werden, während gleichzeitig neue Funktionen getestet werden. Jene Funktionen, die einen Mehrwert für die Kunden darstellen, werden zeitgerecht hinzugefügt.

Das Smartphone als Allroundgerät des Kleinunternehmers

helloCash Kunden sind die Ersten im deutschsprachigen Raum, die auf kein klassisches Kartenterminal mehr angewiesen sind. Alles was notwendig ist, um Zahlungen mit der Tap On Phone-Funktion zu akzeptieren, sind die Viva Wallet POS App und ein Smartphone oder Tablet. Bezahlvorgänge werden in der helloCash App gestartet und mithilfe der Viva Wallet POS App abgeschlossen. Dazu wird die Karte einfach an die Rückseite des Mobilgeräts gehalten. So kann die App die Kartendaten bearbeiten und die Zahlung abschließen. Bereits am nächsten Tag wird das Geld auf das Firmenkonto überwiesen. Die Viva Wallet POS App akzeptiert Zahlungen von Visa, Maestro, Mastercard, Bancontact, Samsung Pay, American Express, Alipay Apple Pay und Google Pay.

Über helloCash

helloCash ist eine webbasierte Registrierkassen-Software, die vollständig den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben in 7 europäischen Ländern entspricht. Sie ist bereits bei mehr als 25.000 Kunden im täglichen Einsatz. Die Lösung richtet sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen in den Branchen Beauty, Dienstleistungen, Einzelhandel und Gastronomie. Durch die Cloud-Lösung werden alle Updates schnell und umgehend aufgespielt. helloCash ist ein Produkt der mRaP GmbH.

Kontakt

mRaP GmbH

Annamarie Zalesak

Pulvermühlweg 11

3250 Wieselburg

004369917218879

anna@hellocash.at

https://hellocash.at/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.