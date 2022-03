21. HD-Biker-Treffen erFAHREN & erLEBEN – im 5 Sterne SPA Hotel Jagdhof im Stubaital, Österreich

Unter dem Motto „Thunder im Stubai“ findet vom 26. Juni bis 03. Juli das HD-Biker Treffen 2022 des SPA-Hotels Jagdhof im Stubaital, Österreich, statt

ON THE ROAD AGAIN!

Das HD-Biker Treffen 2022 „Thunder im Stubai“ findet vom 26. Juni bis 03. Juli statt

Im Jetzt leben, den Augenblick genießen, höchsten Genuss erFAHREN & erLEBEN: ob am Bike, bei der Einkehr auf den Spitzen-Touren, in der jSPA-Welt oder mit rockiger Live-Musik.

Bei dem legendären Biker Treffen geben sich wieder die coolsten und stärksten Bikes ein Stelldichein. Mehr als 1.000 km werden in der Woche auf 5 ausgefeilten Motorrad-Touren über die Landstraße gecruist – entlang an steilen Felswänden, Berggipfeln, Almen und Gebirgsbächen. Eingekehrt wird in urigen Hütten zum Energietanken in der Sonne. Wie gewohnt & passend wie die alte Lederjacke erwartet die Teilnehmer „Zu Hause“ im Stubai ein allabendliches Highlight , wie die Motto Party „Only white, with glitter and glamour, for one night“, BBQ, bis hin zur Motorradweihe und den After-Bike-Partys mit Live-Musik. Außerdem steht bei den diesjährigen „Days of Thunder“ selbstverständlich wieder die legendäre „Rührei-Challenge“ mit auf dem Programm.

Allen Teilnehmern stehen dabei natürlich die gesamtem Wohlfühlwelten des Jagdhofs zur Verfügung, die als Biker SPA for women & men bei jedem für den richtigen Genuss- und Entspannungsmoment beim Boxenstopp sorgen.

Das HD-Arrangement ist vom 26. Juni bis 03. Juli 2022 für 3, 4 oder 7 Nächte buchbar: Drei Nächte sind ab 756,- Euro pro Person (zzgl. Ortstaxe) im Doppelzimmer buchbar inklusive dieser Leistungen:

* Übernachtung in der gewünschten Zimmerkategorie

* Welcome-Drink bei Anreise & feine Kulinarik im Rahmen der Gourmethalbpension

* Jagdhof-Inklusivleistungen

* Special Biker-Shirt und Jagdhof Bike-Maskottchen 2022

* Fünf geführte BIKE -Touren inklusive der Verpflegung

* Welcome-Party mit BBQ, Mottoparty „Only white, with glitter and glamour, for one night“, Poolparty, „Goodbye-Brunch“ usw.

* Nutzung des jSPA mit über 3.000 Quadratmetern, Freischwimmbecken und herrlichem Naturgarten zum „Auslüften“

Buchungen und weitere Informationen direkt im Hotel unter Telefon +43 (0) 5226 2666 111

