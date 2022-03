Netzblick 01.22: BSI-Warnung, IndexNow und SEO, FSE in WordPress 5.9, Netzabdeckung Mobilfunk

Karlsruhe, 17. März 2022 – Netzblick 01.22: Der Netzblick schaut auf aktuelle Themen und Entwicklungen im Bereich Online-Business, Internet, Webentwicklung, IT und Onlinemarketing. In der aktuellen Ausgabe geht es um die aktuelle Warnung des BSI vor dem Einsatz von Kaspersky-Virenschutzprodukten, die neue „Echtzeit-Indizierung“ IndexNow, das neue Full Site Editing in WordPress 5.9 sowie eine Übersicht zur Mobilfunkabdeckung in Deutschland.

Im Kontext des Ukraine-Konfliktes wird auch von einer erhöhten Gefährdungslage für EDV-Systeme und im Internet ausgegangen. Manche sprechen in diesem Zusammenhang sogar von „Cyber-War“. Nun hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine offizielle Warnung vor der Verwendung von Virenschutzsoftware des russischen Herstellers Kaspersky herausgegeben. Diese Software könne für einen russischen Cyber-Angriff verwendet werden.

Im vergangenen Jahr kündigte Microsoft Bing die Einführung einer neuen Technologie für die Indexierung von Websites in Suchmaschinen an. „IndexNow“ soll die Art und Weise revolutionieren, wie Suchmaschinen neue Website-Inhalte erfassen. Mit IndexNow können Website-Publisher Suchmaschinen aktiv darüber informieren, wenn eine URL und ihr Inhalt hinzugefügt, aktualisiert oder gelöscht wurde. Wie ist der aktuelle Stand?

Anfang des Jahres erschien mit Version 5.9 eine neue Version des beliebten CMS WordPress. Es bietet eine Menge neuer Funktionen. Ein Highlight ist sicherlich die neue, vollständige Bearbeitung von Websites: das sogenannte Full Site Editing (FSE).

Die Bundesnetzagentur bietet im Internet ein Mobilfunk-Monitoring und zeigt beispielsweise die Netzabdeckung im neuen 5G-Standard. Eine interaktive Karte stellt die von den Mobilfunknetzbetreibern übermittelten Informationen über die Mobilfunk-Netzabdeckung dar.

