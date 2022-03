Gay Reise CSD Berlin 2022 – Highlights in der Gruppe – Komplettpaket

Eine Gay Gruppenreise

Verbringe eine atemberaubende Zeit in der faszinierenden deutschen Metropole Berlin zum Christopher Street Day 2022. Lass dich von ihr verzaubern. So prickelnd wie ein kühles Glas Prosecco, oder so erfrischend wie ein kaltes Glas Bier. Cheers! Hier findet eine der größten CSD Veranstaltungen in Deutschland mit fast 1 Million internationaler Besucher statt und lässt die Stadt im wahrsten Sinne des Wortes beben. Sei mit dabei und erlebe den Rausch einer faszinierenden Metropole, mit vielen hübschen Gleichgesinnten. Lass dich in den Bann ziehen und fühle den Puls der Mega Stadt. Eine, welche mit ihrer Club-, Bar- und Partyszene Weltruhm erlangt hat, und ihresgleichen sucht. Bei fast 1 Million internationalen Besuchern kommt die Flirterei mit schönen Frauen und Männern definitiv nicht zu kurz. Stell dir vor, wie du diese schrille, kreative und offene Megametropole mit 1 Million Gleichgesinnten teilst, und bis zum Morgengrauen in einer lauen Sommernacht in vollen Zügen abfeiern kannst. Was will man mehr! Farbenfroh, schrill, fantastisch, aufregend und faszinierend zugleich. Tauche ein, mit einem Local Gay Guide in dieses Event und erlebe es in vollen Zügen! Du wirst es definitiv nicht bereuen! All das vereint diese Gay Gruppenreise nach Berlin.

Leistungen und Hotels des CSD Pakets

Hierfür haben wir für dich eine 5-tägige Gruppenreise zusammengestellt! Die Berlin WelcomeCard inklusive. Das bedeutet, 4 Tage inkl. ÖPNV in der Zone AB, mehr als 250 Rabattpartner in Berlin und 1 Stadtplan sind dabei.

Du hast die Wahl zwischen dem 3 Sterne ibis Hotel Berlin Kurfürstendamm, oder du nächtigst im 4 Sterne Mercure Hotel Berlin Wittenbergplatz. Beide Hotels sind gayfriendly und bieten einen herausragenden Komfort für deine jeweiligen Bedürfnisse. Doppelzimmer inklusive Frühstück (Einzelbelegung gegen Aufpreis) sind bei beiden Hotels ebenfalls mit dabei.

Das moderne ibis Hotel ist direkt an der Einkaufsmeile namens Kurfürstendamm in der City West gelegen. Direkt gegenüber, das berühmte Einkaufszentrums KaDeWe. Die Kudamm Boutiquen sind nur einen Katzensprung weit entfernt. Was für dich heißt, shoppen bis zum Umfallen, bevor die Party beginnt. Gratis Wlan und komfortable Suit Bed Betten runden das Ganze noch ab.

Das kreative Mercure Hotel, ebenfalls im Berliner Westen gelegen, hat sich das Thema Fashion ganz groß auf die Fahne geschrieben. Es besticht mit seinen trendigen Zimmern und seiner außergewöhnlichen Lobby. Kreatives Design ist hier angesagt! Sehr schön anzuschauen und gut für dein Auge. Auch hier befinden sich das berühmte KaDeWe und die Kudamm Boutiquen gleich um die Ecke und lassen dein Shopping Herz höher schlagen.

Beide Hotels befinden sich in einem Kiez im Westen Berlins, welcher für seinen mondänen Stadtflair bekannt und fußläufig mit dem berühmten Berliner Schwulenviertel, auch Regenbogenkiez genannt, mit all seinen LGBTQ Bars, Läden und Restaurants verbunden ist.

Was braucht ein LGBTQ denn dann noch mehr!? Einen hübschen Local Gay Guide natürlich, welcher am besten nur dir alleine die Stadt zeigt. Mit ersterem können wir dienlich sein und stellen einen zur Verfügung. Und zwar einen, der die City näher bringen kann wie kein Zweiter. Wobei bei einem Zweiten wohl auch niemand was dagegen einzuwenden hätte. Hola, die Waldfee! Da kann es mit der Erkundung der Metropole jetzt endlich losgehen.

Programminhalte CSD Berlin Gay Reise

Wir haben für dich natürlich ein ultimatives Programm zusammengestellt. Immer mit dabei, der Local Gay Guide, welcher dich zu den schönsten Ecken und Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Gay Pride in Berlin begleiten wird. Eine Stadtführung in Berlin mit allen Highlights (inkl. Brandenburger Tor) darf da auch nicht fehlen. Schließlich soll dir ja nicht langweilig werden, was zwar eher unwahrscheinlich ist in einer solchen Mega City. Aber wer kann schon behaupten, von einem hübschen Local Gay Guide die Stadt gezeigt bekommen zu haben. Also auf geht ’s.

Canal Pride

Neben dem Highlight unserer Reise, dem Christopher Street Day, welcher wohl jedem LGBTQ bekannt sein sollte, nehmen wir an der Canal Pride teil. Das bedeutet, Boardingtime. Aber zu Wasser und nicht zu Land. Mit rund 18 Schiffen machst du mit ca. 2500 internationalen Gästen Berlin auf dem Wasser unsicher. Und das alles ohne gleich Seekrank zu werden. Eine Mischung aus lustiger Party und ernsthafter Demonstration. Sowohl berühmte Berliner DJs als auch internationale Show Acts sind mit dir an Bord. Die Schiffe schippern gemütlich auf der Spree an den Wahrzeichen Berlins vorbei. Das ganze dauert satte 2-3 Stunden bis letztendlich an einem Open Air Club geankert wird, um dir weiter die Möglichkeit zum Feiern zu bieten. Unschlagbar. Ein ganz besonderes Event im Zusammenhang mit dem Christopher Street Day 2022 in Berlin. Lass dich überraschen.

Sightseeing darf nicht fehlen

Aber bitte bei dem ganzen Abfeiern das Schlafen nicht vergessen, auch wenn die Party besonders ist. Warum bitte schlafen? Na ganz einfach, da dich der nette Local Gay Guide nach dem Frühstück und gefühlten 10 Tassen Kaffee zu einer schönen 3 stündigen Sightseeingtour abholen möchte. Hip hip hurra! Eine fast 4 Millionen Einwohner Metropole hat einige Sehenswürdigkeiten und Kieze zu bieten und möchte sich dir schließlich von ihrer besten Seite präsentieren. The Show must go on. Abenteuer pur. Es gibt viele Highlights zu entdecken, wovon Berlin unendlich viele zu bieten hat. Ebenso wie es eine LGBTQ Geschichte in Berlin gibt, welche dir näher gebracht und erzählt werden möchte. Man sollte halt zur Abwechslung auch mal wieder etwas für seine Bildung tun, und das ausnahmsweise mal nicht bei einer Bildungsreise. Das Brandenburger Tor steht auch auf dem Programm. Wer das nicht kennt, weiß auch nicht, dass Berlin die deutsche Hauptstadt ist. Ein guter Platz um Selfies für sich und seine Liebsten zu machen.

Gay Sauna und Relaxen

Nach Action kommt was!? Natürlich relaxen und entspannen. Herrlich, gib zu, darauf hast du gewartet? Volles Entspannungsprogramm kann dir in Berlin nur eine bieten, nämlich die Gay Sauna namens Boiler. Der Eintritt ist selbstverständlich inklusive. Eine einzigartige Wellnessoase auf 3 Ebenen, und mittlerweile die einzige Gay-Männersauna in Berlin, nachdem das Gate und das Apollo geschlossen haben. 1400 qm mega heißer Erfahrungen, wenn die stählerne Tür hinter dir zufällt und du in den Bann der technisch kühlen Architektur gezogen wirst. Von Bio Sauna bis finnische Sauna, von Darkroom, Pool, Private Kabinen bis Jacuzzi findet man alles, was das Wellness Herz höher schlagen lässt. Und man wird vielleicht auch gefunden, wenn man es denn zulässt. Spannung und zugleich wieder Entspannung an jeder Ecke. Der Boiler ist einfach anders als alle Saunen, die du je kennengelernt hast. Und das zurecht, schließlich ist er im hippen Berlin, das New York Europas und nirgends anders auf der Welt. Neben Wellness bietet er auch so einige Spielmöglichkeiten de Luxe. Da kannste deinen Enkelkindern noch von erzählen. Wer weiß das schon!

Das Highlight des CSD Pakets in Berlin – eine Gay Gruppenreise

Nach dem entspannten Abend, nun endlich das lang ersehnte Highlight unserer Gay Gruppenreise. Der Christopher Street Day 2022 in Berlin. Hoffentlich konntest du gut entspannen und deine Akkus aufladen. Damit du wieder voll durchstarten kannst für das Mega Event in Berlin. 1 Million erwartete, internationale und feierwütige Besucher. Die alle das eine wollen, nämlich sich treiben lassen und die Stimmung genießen. Vom Kurfürstendamm bis zum Brandenburger Tor. Wir hoffen du tust das auch und tauchst ein in den Berliner Spirit. Genieße dieses Spektakel in vollen Zügen. Denn das ist unsere Mission. Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder auf Gay Urlaub mit Go Holidate! Bon vacation!

