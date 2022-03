Weltwassertag 22. März 2022: Mit Wasser helfen !

Am 22. März ist Weltwassertag. Da gutes Wasser lebensnotwendig ist, spendet Hallstein Wasser nicht nur am Weltwassertag den Großteil ihrer Einnahmen, damit mehr Menschen Zugang zu Trinkwasser bekommen

Der Weltwassertag: Wasser ist lebensnotwendig

1993 ernannte die UN-Vollversammlung daher den 22. März zum Weltwassertag, um die Aufmerksamkeit auf die kritischen Wasserthemen unserer Zeit zu lenken.

Dieses Jahr ist das Thema: Grundwasser (worldwaterday.org)

Aber auch aufzuklären, was gesundes Wasser ausmacht. Ein sehr wichtiger Aspekt, denn Wasser ist ein Baustein unserer Zellen, Lösungs- und Transportmittel und regelt den Wärmehaushalt

Jeden Tag sterben mehr Kinder an einem Mangel an sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen als an Corona, Malaria, HIV / AIDS und Masern zusammen. Fast 700 Millionen Menschen, etwa 9% der Weltbevölkerung, haben keinen Zugang zu einer sauberen Trinkwasserquelle. Quelle: operationwater.org/the-water-crisis

Daher gibt Hallstein Water nicht nur am Weltwassertag einen Großteil seiner Einnahmen Operation Water, damit mehr Menschen Zugang zu Trinkwasser bekommen.

Zur Wasser Gesundheit:

Wir sind hier in der glücklichen Lage sogar wählen zu können welches Trinkwasser wir trinken möchten, aber woher wissen wir was gesundes Wasser ist bzw. ausmacht?

Diese Fragen hat sich schon vor über 20 Jahren die austro-amerikanische Unternehmerfamilie Muhr gestellt und ist seitdem ihrer Passion für gesundes Wasser nachgegangen. Nicht nur das, sie haben mit Experten und Wissenschaftler Kernparameter zusammengetragen, die gesundes Wasser ausmachen. Bis heute haben sie dafür weltweit rund 4000 handelsübliche Wasser analysiert, aber keines der Wasser hat dem idealen Wasser entsprochen. Daher wurden Geologen beauftragt eine entsprechende Quelle zu finden. In der österreichischen 800-Seelen-Gemeinde Obertraun in der Dachsteinregion wurden sie 2016 fündig. Ungefiltert, unbehandelt, nicht erhitzt und gepumpt wird seitdem das reinste Natur-Wasser der Welt abgefüllt: Hallstein Artesian Water.

In Zusammenarbeit mit einem Team von Wissenschaftlern und Wasserexperten hat die Familie Muhr dabei acht Kernparameter für die Definition der Trinkwasserqualität festgelegt. All acht Parameter erfüllt zwar nur Hallstein Wasser, aber die Parameter geben auch allgemein Aufschluss auf was man bei seiner Wasserwahl achten sollte. Denn Ernährung, Bewegung und Wasser sind die Grundelemente eines gesunden Lebensstils. Tagtäglich sind wir mit Giftstoffen konfrontiert, und nur besonders reines Wasser wie Hallstein Wasser hilft dabei, den Körper von all diesen Giftstoffen zu reinigen und unterstützt zudem das Immunsystem, was zu einem verringerten Risiko an Entzündungen und anderen Gesundheitsproblemen führt.

