eStrategy-Magazin in neuer Ausgabe erschienen

Kolbermoor, 16. März 2022: Ab sofort steht die Märzausgabe des eStrategy-Magazins zum kostenlosen Download bereit. Spannende Fachbeiträge rund um E-Commerce, Cybersecurity, Onlinemarketing, Webentwicklung und Digitalisierung warten auf Sie. Schwerpunktmäßig beschäftigt sich die neue Ausgabe des Online-Magazins mit der integrierten B2X Customer Experience im Mittelstand.

Die neue Generation von Kund*innen trennt nicht mehr zwischen Online- und Offlineerlebnissen! Aktuell sind jedoch Online- und Offlineerfahrungen am Verkaufsort meist noch streng getrennt. Die Gretchenfrage ist, ob Unternehmen im Mittelstand an die Schlüsselrolle integrierter Kundenerlebnisse glauben und bereit sind, diese konsequent zu priorisieren. Wie integrierte B2X Customer Experience konkret aussehen kann und welche Werte der Kundschaft dabei wichtig sind, erfahren Sie in unserem Leitartikel.

Zudem erwartet Sie spannender Lesestoff rund um E-Commerce und Digital Business. So erfahren Sie u. a., warum die Zukunft des Einkaufens B2X heißt, bekommen einen Einblick, wie Sie mit Open Source gegen Cybercrime vorgehen können, ergründen mit uns die Frage, warum die Stunde der Bildautomatisierung geschlagen hat und stellen fest, worauf es bei Apps in Sachen Technik ankommt, damit sie datenschutzkonform sind.

Als kleines Schmankerl bietet Ihnen auch die aktuelle Ausgabe wieder zwei interessante Buchtipps rund um das Digital Business. Die aktuelle Ausgabe des Magazins steht ab sofort unter nachfolgendem Link zum Download bereit: http://www.estrategy-magazin.de/aktuelle-ausgabe.html

Das eStrategy-Magazin ist eine quartalsweise erscheinende, kostenlose Publikation des IT-Dienstleisters TechDivision mit Fokus auf E-Commerce und Digitalisierung.

