Wir unterstützen während der anhaltenden Krise

Objectivity teilt den Schock, die Traurigkeit, die Wut und die Enttäuschung und verurteilt Russlands Krieg gegen die Ukraine.

Als Unternehmen hat sich Objectivity mit dem Blogeintrag “ Wir unterstützen die Ukrainer während der anhaltenden Krise“ klar gegen die Aktionen Russlands sowie Belarus geäußert. Außerdem möchte Objectivity ein Zeichen setzen und Inspiration sein für andere Unternehmen, um in dieser schwierigen Situation Hilfe zu leisten.

Die Mehrheit der Mitarbeiter leben in Polen und sorgen sich auch als direkte Nachbarn um ihre Sicherheit und die der Schutz- und Hilfesuchenden aus der Ukraine. Besonders in dieser Zeit ist es ihnen ein großes Anliegen zu helfen.

Taten sagen mehr als Worte

Ob finanzielle Hilfeleistungen, Beschaffung von Unterkünften für Bedürftige oder die Unterstützung von verschiedenen Initiativen der Mitarbeiter. #ObjectivityPeople haben einen unglaublichen Willen gezeigt und als Unternehmen ist Objectivity bestrebt, seine Mitarbeiter in ihrem Handeln zu unterstützen. Um ehrenamtliche Tätigkeiten nachgehen zu können, ist es jedem Mitarbeiter möglich sich drei bezahlte Tage von der täglichen Arbeit frei zunehmen. Bis jetzt haben #ObjectivityPeople dabei geholfen Flüchtlinge von der Grenze nach Polen zu fahren und sie in ihren eigenen vier Wänden aufzunehmen. Sie beteiligen sich an Spendenaktionen und spenden notwendige Gegenstände wie Kleidung, Möbel, Hygieneprodukte und Lebensmittel.

Als Unternehmen hat Objectivity an eine Organisation gespendet, welche die ukrainischen Flüchtlinge unterstützt. Und als Gründungspartner der Stiftung “ Tech to the Rescue“ ging zusätzliches Geld an die Initiative #TechForUkrainie und hat Büroräume für Flüchtlinge als Unterkunft zur Verfügung gestellt.

Lesen Sie jetzt den Artikel auf unserem Blog und erfahren Sie von mehr Initiativen – helfen auch Sie, denn unsere Nachbarn brauchen uns jetzt mehr denn je.

Objectivity ist ein werteorientierter IT-Outsourcing-Partner, gegründet im Jahr 1991.

Unser Spezialgebiet ist das Entwerfen, Bereitstellen und Unterstützen von IT-Lösungen, die unseren Kunden helfen, zu wachsen. Wir verwenden die neuesten und innovativsten Technologien wie Cloud, Low-Code, Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML).

