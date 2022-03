Revity eröffnet Virtual Reality Erlebniswelt im ALEXA

Gaming-Abenteuer für Groß und Klein

Gaming Fans aufgepasst! Am 12. März hat Revity im ALEXA am Alexanderplatz eröffnet. Der neue Virtual Reality (VR) Store im zweiten Obergeschoss des beliebten Shopping- und Freizeitcenters bietet unvergessliche Abenteuer in computeranimierten Umgebungen. Verschiedene 9D-Simulatoren nehmen die Besucherinnen und Besucher mit auf fantastische Reisen in VR-Erlebniswelten. Die Auswahl an Attraktionen ist groß. Ob Weltraumszenario, atemberaubendes Autorennen, Drachenlandschaft und vieles mehr – Revity bietet Unterhaltung, Spaß und Spannung für Groß und Klein. Die imaginären Welten von Revity haben täglich von 10 bis 20 Uhr für alle ab sechs Jahren geöffnet. Die virtuellen Erlebnisse können spontan vor Ort gebucht oder im Voraus online ( hier) reserviert werden. Es stehen 30, 60 oder 90 Minuten-Termine zur Verfügung. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Neben einer großen Shoppingvielfalt wollen wir unseren Kunden auch perfekte Erlebnisse bieten. Daher ist das ALEXA ist ein idealer Standort für die neue Gaming-Welt von Revity“, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA. „Viele unserer Gäste sind Fans von Computerspielen und schätzen besondere Ereignisse. Mit dem neuen Store holen wir ein Stück ihrer Lebenswelt zu uns ins Center.“

Revity – virtuelle Abenteuerreisen im ALEXA

Bei Revity tauchen die Besucherinnen und Besucher des ALEXA mit verschiedenen Simulatoren in virtuelle, dreidimensionale Räume ein und gelangen an Orte, die in der Realität oft nicht zu erreichen wären. Ob Unterwasser-, Dinosaurier- oder Zauberwelt, Achterbahn- oder Horrorfahrt, Weltreise oder Kinderabenteuer – die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt. Die 9D-Simulatoren schaffen atemberaubende Atmosphären in denen räumliche und zeitliche Einschränkungen scheinbar aufgehoben sind. Über 100 Szenarien stehen zur Auswahl: Von Action-Games über Abenteuer-, Rhythmus- und Sport-Spiele bis hin zu virtuellen Escape Rooms. Revity bietet Einzel-, Paar- und Gruppenerlebnisse an und organisiert Business Events, Geburtstage, Junggesellenabschiede und andere Feiern.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

