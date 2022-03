Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Ostfriesischer Hass“ von Andreas Kriminalinski im Klarant Verlag

Ein Mord mit einer Boßelkugel kurz vor einem wichtigen Wettkampf zwischen Ostfriesland und Oldenburg wird zur nächsten Herausforderung für die Krummhörn-Cops Ferdinand Morthorst und Kalle Petersen!

Ein traditioneller Wettkampf, bei dem es um viel geht, ein ermordeter Mannschaftskapitän und eine ungewöhnliche Tatwaffe, der sechste Ostfrieslandkrimi von Andreas Kriminalinski verspricht äußerst spannend zu werden. Zwar gibt es anscheinend einen Hinweis auf den Täter – doch dieser lässt viele Möglichkeiten offen!

Zum Inhalt von „Ostfriesischer Hass“:

Mord mit der Boßelkugel!

Ostfriesland gegen Oldenburg. Der traditionelle Boßelwettkampf bedeutet Prestige pur. Zudem winkt dem Sieger die Teilnahme an einem überregionalen Turnier, bei dem es eine stattliche Geldsumme zu gewinnen gibt. Doch so weit soll es gar nicht kommen. Am Morgen des Wettkampftages wird Johann Hagena, der Kapitän der ostfriesischen Mannschaft, der als ihr bester Werfer Garant für den Sieg ist, in Pewsum erschlagen aufgefunden. Die Tatwaffe ist eine blutverschmierte Boßelkugel. Und die Brutalität der Tat lässt darauf schließen, dass sich lange aufgestauter Hass entladen hat.

Neben der Leiche finden die Krummhörn-Cops auf dem Teppichboden einen mit Blut geschriebenen Großbuchstaben, ein F. Die rechte Hand des Opfers ist blutverschmiert. Hat Johann Hagena noch einen Hinweis auf seinen Mörder gegeben? Allerdings scheint dieses Indiz den Ermittlern auch nicht entscheidend weiterzuhelfen, denn ausgerechnet eines haben gleich mehrere Tatverdächtige gemeinsam: einen Namen mit F …

Nach „Ostfriesische Revanche“ (ISBN 9783965860728), „Ostfriesische Lösung“ (ISBN 9783965861442) „Ostfriesischer Schuss“ (ISBN 9783965862081), „Ostfriesischer Matjesmord“ (ISBN 9783965863330) und „Ostfriesischer Schiffsmord“ (ISBN 9783965864450) ist jetzt mit „Ostfriesischer Hass“ (ISBN 9783965865464) der sechste Ostfrieslandkrimi von Andreas Kriminalinski erschienen. Er kann bei allen bekannten E-Book- Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erworben werden. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 11,99 Euro.

Krummhörn-Cops – Serienbeschreibung:

Ihren Job in der ostfriesischen Provinz haben sich die beiden Krummhörn-Cops anfangs beschaulich vorgestellt, aber die Idylle trügt! Knifflige Mordfälle warten auf die Kommissare Ferdinand Morthorst und Kalle Petersen, zwei Ermittler, die unterschiedlicher kaum sein könnten und sich nicht gerade auf Anhieb mögen. Doch bei der gemeinsamen Verbrecherjagd in der Krummhörn – dem südwestlichsten Zipfel Ostfrieslands zwischen Rysum und Greetsiel – werden der grobe Alt-Rocker Petersen und der überkorrekte Intellektuelle Morthorst nach und nach zu einem echten Team.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

