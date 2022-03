Ausbildung/Weiterbildung zum Kinderyogalehrer/-Trainer/Kinderyoga-Kursleiter – Bochum und online

– Warum eine Ausbildung zum Kinderyogalehrer machen?

– Programm der beiden Kinderyogalehrer-Ausbildungen

– Möglichkeit, Kindern einen Ausgleich zu geben und wieder Freude und Spaß an der Bewegung zu vermitteln

Bochum/Ruhrgebiet, im Frühjahr 2022

Kinder sind etwas Wunderbares. Sie lieben die Bewegung und sind neugierig die Welt zu erkunden. Eine große Chance bietet sich ihnen, wenn sie schon im frühen Alter mit Yoga in Kontakt kommen. Denn wie Studien belegen: Kinderyoga verbessert nachweislich Körpergefühl, Selbstbewusstsein, Kraft, baut Spannungen ab und steigert Koordinations- sowie Konzentrationsfähigkeit. Die Ausbildung zum Kinderyogalehrer bietet die Möglichkeit, diese Bewegungskunst an Kinder zu vermitteln, um diese ganzen positiven Effekte zu erzielen.

Warum eine Ausbildung zum Kinderyogalehrer machen?

Wer schon einmal mit Kindern gearbeitet hat, weiß wieviel Freude diese Zusammenarbeit bringt. In der kids4yoga BASIC Kompaktausbildung lernst du alles, was du wissen musst, um einen eigenen Kinderyogakurs zu leiten. Bewegungen, Spiele und theoretischen Grundlagen werden praxisnah vermittelt. Übereinstimmend sagen die bisherigen Teilnehmer der Ausbildung, dass es Ihnen wichtig ist, eine Möglichkeit zu haben, den Kindern einen Ausgleich zu geben und wieder Freude und Spaß an der Bewegung zu vermitteln

So sagt stellvertretend für viele der Teilnehmer die kids4yoga Kinderyoga-Trainer-Absolventin Sabine S. aus Dortmund: „Gerade die Verbindung zwischen Yoga und der Arbeit mit Kindern hat mich dazu bewogen, diese Ausbildung anzufangen. Ich habe den Ausbildungstag heute als sehr schön und komprimiert erlebt. Ich hatte das Gefühl, dass mir wirklich alles vermittelt wurde, was ich brauche, um Kinder zum Yoga anzuleiten, ohne dass ich selbst perfekt Yoga können muss. Uns wurde vermittelt, wie wir spielerisch und kindgerecht die Yoga-Übungen an die Kinder vermitteln können. Ich habe durch diesen Tag das Gefühl vermittelt bekommen, das ich mich jetzt schon in der Lage fühle, das Ganze mit den Kindern umzusetzen. Mit dieser Grundausbildung stehen mir erst mal viele Möglichkeiten zur Verfügung. Und gerade jetzt, nach dieser schwierigen Zeit mit Lockdowns und eingeschränkten Sportmöglichkeiten, in der die Kinder kaum noch in der Lage waren, sich ausreichend zu bewegen, ist es wichtig, das Augenmerk wieder mehr auf die Kinder zu legen und ihnen mit Kinderyoga einen guten Ausgleich zu den Anforderungen der digitalen Zeit zu bieten.“

Das Programm der beiden Kinderyogalehrer-Ausbildungen

Kids4yoga Kinderyoga-Trainer BASIC

Patricia Andrew, die Ausbildungsleiterin zum Konzept der Kinderyoga-Trainer BASIC-Ausbildung: „Die BASIC-Ausbildung richtet sich an jede:n, der oder die herausfinden will, ob die Yoga-Arbeit mit Kindern etwas für ihn oder sie ist. Das können Erzieherin:nen, Lehrer:innen, Oma/Opa, Mama/Papa oder andere sein, die mit Kindern zu tun haben. Hier können sie spielerisch herausfinden, ob sie Yoga mit Kindern machen möchten. In der BASIC-Ausbildung ist es kein Muss, selbst perfekt Yoga machen zu können, Grundlagen werden beigebracht. Es geht darum, heraus zu finden, ob das das Richtige für eine:n ist. Das besondere an der BASIC-Ausbildung: es ist superkompakt aufgebaut, ein praller Tag voll mit Informationen und Bewegung. Danach sind sie in der Lage, eigenständig Kinderyoga-Einheiten mit Kindern durchzuführen und sie können sich dann in der ADVANCED-Ausbildung sogar noch weiter zertifizieren.“

Was beinhaltet die Kinderyoga-Trainer BASIC Ausbildung?

– Viel Yoga-Praxis und Bewegung

– Einführung: Was ist Yoga? Ziele, Wirkung sowie ethische und soziale Werte

– Warum gerade Kinder von Yoga profitieren und wie es wirkt

– Pädagogische Grundlagen

– Sportwissenschaftliches Know-How

– Grundprinzipien des Kinderyoga-Unterrichts und -Stundenaufbau

– Hintergrundinformationen

– Atmung, Bewegung und Achtsamkeit für Kinder

– Kindgerechte Yoga-Philosophie und das Vermitteln sozialer Werte

– Kinderyoga für verschiedene Altersgruppen

– Kinderyoga im Alltag (zu Hause, in der Schule oder im Kindergarten oder in der Therapie)

– Ausführliches Skript zur Kinderyogalehrer-Ausbildung und Unterrichtsmaterialien

– Ein persönliches Ausbildungs-Zertifikat

– Bonus: Zwei Q&A Calls (Questions & Answers), damit alle Fragen geklärt werden. Das Kids4yoga Kinderyogalehrer-Ausbildungsinstitut unterstützt die angehenden Kinderyogalehrer dadurch auf ihrem Weg zu eigenen Kinderyoga-Stunden, -Kursen oder -Sessions. In der Gruppe können dabei Fragen gestellt, Ideen diskutiert und Gedanken ausgetauscht werden – denn gemeinsam wird das Beste für die Kleinen herausgeholt.

Die 10 h Kompaktausbildung kann OHNE Vorerfahrung gemacht werden. Sie findet an einem Tag entweder vor Ort im Kids4yoga Kinderyogalehrer-Ausbildungsinstitut in Bochum oder online von überall in der Welt per Zoom statt. Die Teilnehmer erhalten ein umfangreiches Skript und nach einen kleinen online-Test ein Ausbildungszertifikat über die Teilnahme.

Weitere Informationen unter https://www.kids4yoga.de/god-basic-01

Kids4yoga Kinderyogalehrer ADVANCED Ausbildung

Mit dem „kids4yoga-advanced“-Konzept reagiert kidsACT-support auf vielfältige Anfragen der Kursteilnehmer. Begeistert von der Arbeit mit Kindern entsteht oft der Wunsch, mit den erworbenen Qualifikationen eine Selbständigkeit aufzubauen.

Die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit über 1.500 Grundschulen in den vergangenen 12 Jahren zeigen, dass hier durchaus Optionen bestehen, mit einem eigenen Business durchzustarten. Die Rektoren:innen schätzen das Angebot des Kinderyogas, denn die Kinder lieben Yoga und so können die Schulen eine sinnvolle Zusatzleistung anbieten, die auch große gesundheitliche, mentale und soziale Vorteile bietet. Und schließlich freuen sich die Eltern über die Kostenübernahme der Krankenkasse, wenn ein zertifizierter Kinderyogalehrer die Kinderyoga-Einheiten unterrichtet.

„kids4yoga Kinderyogalehrer ADVANCED“ ist mehr als eine Ausbildung zum Kinderyogalehrer. Um den Start möglichst einfach zu gestalten, hat sich das Kids4yoga Kinderyogalehrer-Institut sich deshalb entschlossen, neben den zu vermittelnden Inhalten auch ein Business-Starter-Kit anzubieten. Bei der Anmeldung zum kids4yoga Kinderyogalehrer ADVANCED-Ausbildungsprogramm erhalten die Teilnehmer:innen das komplette Krankenkassen-zertifizierte kids4yoga-Konzept. Es gibt keine vertragliche Bindung und keine monatlichen Lizenzgebühren. Der Absolvent ist Programminhaber und muss sich lediglich nach drei Jahren rezertifizieren lassen.

kids4yoga ist ein Präventionsprogramm gem. § 20 SGB V der ZPP. Voraussetzung für die Abrechnung mit den Krankenkassen sind eine sportwissenschaftliche Grundausbildung und die kids4yoga ADVANCED Qualifikationsschulung. Mit der Grundqualifikation und der Qualifikationsschulung kann man bei der ZPP als zertifizierte:r Trainer:in gelistet werden. Somit ist es den am Kurs teilnehmenden Kindern bzw. deren Eltern möglich, sich die Kursgebühren erstatten zu lassen.

Natürlich kann man kids4yoga auch als eigenständigen Kurs anbieten. Das Programm kann dann flexibel durchgeführt werden – ob wöchentlich oder als Blockprogramm bleibt den Vorstellungen der Absolventen überlassen. Sie sind Programminhaber:in und entscheiden selbst.

Welche Inhalte bietet der kids4yoga ADVANCED Kinderyogalehrer-Zertifikats-Lehrgang?

– Inhalte der kids4yoga Kinderyogalehrer BASIC-Ausbildung, zusätzlich:

– Teilnahme hybrid und vor Ort im kids4yoga Ausbildungsinstitut in Bochum

– Unterrichtseinheiten von erfahrenen und zertifizierten Yogalehrer:innen

– Umfangreiche Materialien (Skript, Asana-Lexikon etc. …) per Mail bzw. vor Ort, sportwissenschaftlich fundiert und in der Praxis vielfach bewährt

– Hoher Praxisanteil, Selbsterleben steht im Vordergrund

– Online-Test: die Theorie kannst man bequem von zu Hause aus lernen und den Test auch online durchführen

– ZPP-anerkanntes Zertifikat am Ende der Ausbildung

– Für alle, die Spaß daran haben mit Kindern zu arbeiten, Yogainteressierte, Eltern, Erzieher:innen, Lehrer:innen (keine Vorkenntnisse nötig).

Für wen ist die Ausbildung der kids4yoga ADVANCED Kinderyogalehrer-Zertifikats-Lehrgang geeignet?

Der kids4yoga ADVANCED Kinderyogalehrer-Zertifikats-Lehrgang richtet sich an alle Lehrer:innen, Erzieher:innen, Eltern, Yogainteressierte und an alle anderen, die selbst Kinder-Yoga unterrichten wollen oder Yoga in den Alltag ihrer Kinder integrieren möchten. Dabei sind keine Vorkenntnisse oder Ausbildungen im Bereich Yoga notwendig. Freude an der Arbeit mit Kindern und einen guten Umgang mit Kindern sollten die Teilnehmer jedoch mitbringen.

Die Teilnehmer werden im ADVANCED Trainingsprogramm vollumfänglich darauf vorbereitet, eigene Kinderyogastunden zu planen, zu organisieren und durchzuführen. Sie lernen, wie sie Kindern Yoga als Hilfsmittel und Lebensstil für mehr Ausgeglichenheit, Entspannung und Zufriedenheit im Alltag vermitteln und Yoga im Zusammenleben und Zusammenarbeiten mit Kindern einsetzen können.

Wer eine sportwissenschaftliche Grundausbildung hat, kann sich sogar über das kids4yoga Ausbildungsinstitut von der ZPP zertifizieren lassen. Dann ist es möglich, dass die Eltern der teilnehmenden Kinder die Kinderyoga-Stunden über die Krankenkassen abrechnen können. Weitere Informationen unter https://www.kids4yoga.de/god-adv-01

Was müssen die Teilnehmer für die Kinderyogalehrer-Ausbildungen mitbringen?

Gute Laune und die Offenheit, Neues kennenzulernen. Bequeme Sportkleidung und eine eigene Yogamatte/Isoliermatte/Decke sowie ein eigenes Trinkgefäß wegen der geltenden Hygiene-Maßnahmen. Wer online von Zuhause teilnimmt, sollte ebenfalls die Möglichkeit haben, die Bewegungen auszuführen und sich z. B. im Wohnzimmer für die Zeiten der Ausbildung den Raum zu schaffen.

Weitere Informationen über den kids4yoga-Kinderyoga-Onlinekurs unter https://www.kids4yoga.de/god-01

Die Leiterin des kids4yoga Kinderyogalehrer Ausbildungsinstituts, Patricia Andrew, ist die Entwicklerin und Gründerin des kids4yoga Konzepts, ist selbst Mutter von zwei Söhnen, studierte Sport-, Gymnastik- und Yogalehrerin. 1993 eröffnete und leitete sie das Tanz- und Fitnessstudio „Cheers Club“ mit 200 Tanzkindern. Seit dieser Zeit entwirft, organisiert und leitet Patricia nicht nur Kinderprojekte wie 2014 den Flashmob mit 600 Kindern in Bochum, sondern entwickelt auch Präventionsprogramme nach §20 SGBV u. a. mit Christian Kunert, AOK. Zudem bietet sie seit 1994 in Zusammenarbeit mit der Stadt Bochum Ferienprogramme für Kinder an. Die zertifizierte Brain Gym Therapeutin beglückt seit 15 Jahren an über 500 Grundschulen im Ruhrgebiet tausende von Kindern mit ihren Präventionskursen. Im Jahr 2006 entwickelte sie das Kinderyoga-Programm kids4yoga, welches dann nach mehreren hunderten von Kursen an Dutzenden Grundschulen im gesamten Ruhrgebiet auch 15 Jahre später erfolgreich als Online-Kurs gestartet wurde und damit jetzt auch endlich deutschlandweit zur Verfügung steht.

Kontakt

kids4yoga Kinderyogalehrer-Ausbildungsinstitut

Patricia Andrew

Vierhausstraße 92

44807 Bochum

0234/5795702

patricia@act-support.eu

https://www.kids4yoga.de/god-basic-01

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.