Initiative „Kinder malen für den Frieden“ – gemeinsam Kindern eine Stimme geben!

Eine Initiative des migo Kinderbuchverlags aus der Verlagsgruppe Oetinger für die vielen kleinen Opfer in und aus der Ukraine

Neben den vielen tollen Spendenaktionen glauben wir, dass es ebenso wichtig ist, Kindern auch langfristig eine Stimme zu geben. Es ist ein symbolischer Aufstand der Kinder und Familien gegen diesen sinnlosen Krieg. Dazu passt die Botschaft von Vitali und migo-Autor Wladimir Klitschko aus Kiew: „Wir brauchen eure Stimme“.

Kinder können sich oft besser mithilfe von Buntstiften und Papier ausdrücken und eigene Gefühle verarbeiten. migo und zahlreiche Partner initiieren daher diese außergewöhnliche Malaktion, die Kindern die Möglichkeit gibt, kindgerecht Emotionen zu zeigen.

Die gemalten Kinderbilder werden anonymisiert unter anderem direkt an die ukrainische und russische Botschaft in Berlin, Vereine und Organisationen sowie in den Kreml gesendet. Lassen Sie uns gemeinsam mit möglichst vielen bunten Kunstwerken mithelfen, das Leid der direkt und indirekt vom Thema Krieg betroffenen Kinder so aufmerksamkeitsstark wie möglich weiter ins Zentrum zu rücken.

Ziel ist es, viele Kinder und Familien zu erreichen – die ersten Schritte der Initiative

migo und teilnehmende Illustrator:innen stellen Malvorlagen zum Thema Frieden zur Verfügung – die ersten Vorlagen können ab sofort kostenfrei downgeloaded werden.

migo stellt alle eingereichten Bilder und ausgemalten migo-Malvorlagen in der migo fun zone unter www.migo-fun-zone.de in einem eigenen Channel vor.

migo sendet die Bilder anonymisiert u. a. direkt an die ukrainische und russische Botschaft in Berlin, Vereine und Organisationen sowie in den Kreml.

migo gestaltet ein Malbuch mit vielen Kinderbildern aus der Initiative. Die Veröffentlichung ist im Sommer 2022 geplant und wird dem Buchhandel angeboten.

Partner der Initiative (aktueller Stand):

Familie&Co

ASB Kitas (Arbeiter Samariter Bund)

Familotel

BlogFamilia

Bloggernetzwerk migo

Netzwerk der HUP GmbH

to be continued

migo promotet die Initiative in weiteren Medien und den eigenen Kanälen der Verlagsgruppe Oetinger. Zudem lädt das Team den Buchhandel und alle interessierten Unternehmen dazu ein, sich an der Initiative zu beteiligen.

Sie möchten mithelfen, den Kindern eine Stimme zu geben?

Liebe Entscheider:innen, wir brauchen Ihre Reichweite und Unterstützung für „Kinder malen für den Frieden“. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf: Boris Udina und Melanie Moschinsky, mms@hup.de und bud@hup.de oder 0174 326 11 16.

