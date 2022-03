Lunartec LED-Akku-Tischlampe mit PIR-Bewegungs-Sensor

Dunkelheit in warmes Dämmerlicht tauchen – zur sicheren Orientierung

– Warmweiße SMD-LED für angenehme Lichtstimmung

– Automatische Aktivierung dank Bewegungs-Sensor

– Helligkeits-Sensor: automatisches Licht nur im Dunkeln

– Energiesparend und langlebig

– Elegantes, rundes Design

Sanfte Beleuchtung für sichere Wege. Die elegante LED-Akku-Tischlampe von Lunartec stellt man überall dort auf, wo warmweißes Dämmerlicht statt grellem Licht genügt: im Schlaf- und Kinderzimmer, Flur, Treppenaufgang oder auch am Wickeltisch.

Licht, wenn man es braucht: Einfach den PIR-Sensor einschalten, um die Lampe durch Bewegung zum Leuchten zu bringen. So aktiviert sich die Lampe automatisch: ideal in der Nacht oder in der dunklen Jahreszeit.

Leichte Orientierung: Nicht nur Kinder, die das Bett verlassen, werden so vor Schaden durch Anstoßen oder Hinfallen bewahrt, sondern auch Gäste und man selbst. Dank Akku-Betrieb ist die Lampe überall ohne störende Kabel einsetzbar.

Energiesparend: Die SMD-LED sorgt mit einer Leistungsaufnahme von nur 0,5 Watt für einen besonders niedrigen Energieverbrauch. Und dank Helligkeits-Sensor aktiviert sich die Lampe nur im Dunkeln von selbst.

– LED-Akku-Tischlampe mit PIR-Bewegungs-Sensor, rundes Design

– Warmweiße SMD-LED mit 0,5 Watt: 28 Lumen hell

– PIR-Sensor: bis 4 Meter Reichweite, Erfassungswinkel: 120° horizontal, 60° vertikal

– Helligkeits-Sensor für automatische Aktivierung im Dunkeln

– Automatische Abschaltung nach 25 Sek. im Bewegungs-Erkennungs-Modus

– Elegantes, unauffälliges Design

– Schalter für Dauerbetrieb (Ein), Automatik-Modus und Aus

– Stromversorgung: LiPo-Akku mit 400 mAh, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x H): 75 x 155 mm, Gewicht: 125 g

– LED-Akku-Tischlampe inklusive USB-Stromkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107390347

Preis: 10,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6038-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6038-3314.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

Lunartec 2er-Set LED-Akku-Tischlampen mit PIR-Bewegungs-Sensor, warmweiß, rund

Preis: 17,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6040-625

Ebenso in der eckigen Form erhältlich:

Lunartec LED-Akku-Tischlampe mit PIR-Bewegungs-Sensor, USB, warmweiß, eckig

– LED-Akku-Tischlampe mit PIR-Bewegungs-Sensor, eckiges Design

– Warmweiße SMD-LED mit 0,5 Watt: 25 Lumen hell

– PIR-Sensor: bis 4 Meter Reichweite, Erfassungswinkel: 120° horizontal, 60° vertikal

– Helligkeits-Sensor für automatische Aktivierung im Dunkeln

– Automatische Abschaltung nach 25 Sek. im Bewegungs-Erkennungs-Modus

– Elegantes, unauffälliges Design

– Schalter für Dauerbetrieb (Ein), Automatik-Modus und Aus

– Stromversorgung: LiPo-Akku mit 400 mAh, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 75 x 75 x 155 mm, Gewicht: 125 g

– LED-Akku-Tischlampe inklusive USB-Stromkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107390354

Preis: 11,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6039-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6039-3314.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

Lunartec 2er Set LED Akku Tischlampe mit PIR Bewegungssensor, warmweiß, eckig

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6041-625

