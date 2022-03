Wenn Biegepresse, dann genau!

Mit der Hezinger PressLine Baureihe PRCE bietet die Hezinger Maschinen GmbH eine elektrische Biegepressen mit außergewöhnlich hoher Genauigkeit.

Mit einer Presskraft von bis zu 2.200 kN und Kantenlängen bis zu 4.000 mm sind Biegepressen der Firma Hezinger aus Kornwestheim wahre Kraftpakete. Trotz dieser enormen Power zeigt der Maschinenbauer aus der Nähe von Stuttgart, dass auch diese Kraftpakete im Detail mit hoher Präzision arbeiten können.

Mit einer Eintauch-Genauigkeit von bis zu 2,5 µ, welche durch die Kugelumlauf-Spindeln für den Pressbalkenhub erreicht werden können, schaffen es Biegepressen, auch genaueste Wertarbeit zu absolvieren. Dabei bietet die Baureihe nicht nur Genauigkeit, sondern arbeitet auch mit einer hohen Dynamik und einer fortschrittlichen Geschwindigkeit.

Auch ein flexibel und umfassend ausgestatteter Hinteranschlag sorgt bei der Biegepresse der PRCE Baureihe dafür, dass die Präzision während den Biegetätigkeiten optimal unterstützt wird und die Wiederholgenauigkeit erhalten bleibt. Durch verfahrbare Achsen kann eine Positioniergenauigkeit von bis zu 0,02 mm erreicht werden.

Neben dem Hinteranschlag ist auch das halb-, beziehungsweise auf Wunsch vollautomatische Winkelmessgerät ein Garant für präzises Arbeiten mit der Biegepresse. So kann mit der Presse nicht nur hochgenau, sondern auch effektiv gearbeitet werden.

Um eine solch moderne und innovative Maschine bedienen zu können, wurde eine CNC-Steuerung am Schwenkarm inklusive TouchScreen integriert, durch eine 2D-grafische Programmierung ist der Arbeitsprozess gut visualisiert und intuitiv bedienbar.

Um dem Maschinenbediener die Arbeit so einfach wie möglich zu machen, sind die Maschinen in der Handhabung sehr flexibel. So ist es möglich, dass die vorderen Auflagearme sowohl seitlich als auch in der Höhe verstellbar sind. Auch um ein verbessertes Materialhandling wird sich bei der Maschine gekümmert. Durch eine Maß-Skala und eine Kippnocke werden hier die Mitarbeiter unterstützt.

Die Biegepressen der Hezinger Maschinen GmbH bieten sich vor allem für Kunden an, welche viele Teile in möglichst kurzer Zeit so präzise wie möglich biegen möchten und sich mit CNC-Steuerungen auskennen.

Seit mehr als 42 Jahren liegt die Kompetenz der Hezinger Maschinen GmbH im Maschinenbau für die Blechbearbeitung. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf das Schneiden, Formen, Biegen und Entgraten für die variantenreiche und halbautomatische Bedienung. Hezinger ist Hersteller, der europaweit produziert. Das sichert dem Kunden ein einmaliges Preis-/Leistungsverhältnis wie auch deutsche Qualitätsstandards und entsprechende Gewährleistungen. Durch langjährige Maschinenbau-Kompetenz berät Hezinger bedarfsgerecht und produzierte auf Wunsch entsprechende Sonderanfertigungen.

