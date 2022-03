NTT DATA Business Solutions von SAP erneut zum Partner Center of Expertise zertifiziert

Diese Anerkennung bestätigt die globale Initiative für Qualitätssicherung in 24 Ländern

Bielefeld, 15. März 2022 – NTT DATA Business Solutions, ein führender globaler SAP-Berater und Dienstleister, erhielt erneut die renommierte Zertifizierung als Partner Center of Expertise (Partner COE) von SAP. Diese Zertifizierung verdeutlicht den Unternehmen, die mit SAP-Technologien arbeiten, dass NTT DATA Business Solutions ein weltweit durchgängig hohes Service- und Support-Niveau in der Softwarepflege bietet. Um diese Auszeichnung zu erhalten, unterziehen sich Partner alle zwei Jahre von neuem einem Zertifizierungsprozess und der damit verbundenen Prüfung. NTT DATA Business Solutions ist ein SAP Platinum Partner – die höchste Partnerschaftsstufe im Rahmen des SAP PartnerEdge® Programms – und betreut 24 Länder.

SAP bescheinigt NTT DATA Business Solutions, herausragende Servicequalität zu bieten

Die Zertifizierung als Partner COE basiert auf einer Prüfung der gesamten Supportumgebung mit Personal, Prozessen und Service-Infrastruktur und die Anerkennung der hohen Qualitätsstandards von NTT DATA Business Solutions im Service, sowohl in technischen wie auch in organisatorischen Fragen. Die Zertifizierung ist Voraussetzung für global tätige Wiederverkäufer, Produktpflegeleistungen (SAP Standard Support oder SAP Enterprise Support) für verschiedene Lösungen in der SAP-Softwarelandschaft. NTT DATA Business Solutions hat die Supportberechtigung für SAP Business All-in-One, SAP Analytics, SAP HANA, mobile SAP-Lösungen, SAP Database und Data Management sowie für die Omnichannel-Plattform SAP Commerce.

Globaler Ansatz: NTT DATA Business Solutions für 24 Länder (re-) zertifiziert

NTT DATA Business Solutions entwickelt seine weltweite Service- und Supportstrategie als SAP-Partner kontinuierlich weiter. Ziel dieser Strategie und des darauf gegründeten Liefermodells ist die Bereitstellung eines optimalen Supports für Kunden in aller Welt und in allen Aspekten von Managed Services. Die neuesten Niederlassungsbüros im Rahmen dieses globalen Ansatzes befinden sich in Irland, der Tschechischen Republik und auf den Philippinen. Das bedeutet, dass NTT DATA Business Solutions für die nächsten beiden Jahre in 24 Ländern oder Teilregionen (re-) zertifiziert wurde.

Lars Janitz, Executive Vice President und Head of Global Managed Services bei NTT DATA Business Solutions, betont die Bedeutung der Zertifizierung für die weltweite Services-Strategie des Unternehmens: „Unsere Service-Strategie „Global Capabilities – Local Presence“, mit der weltweiten Division Managed Services und den lokalen Frontends in den verschiedenen Ländern, wird auch erfolgreich im Bereich Softwarepflegeleistungen angewandt. Wir halten stets die Augen offen für sinnvolle Innovationen und Synergien mit den anderen Service-Elementen unseres Managed-Services-Portfolios, um die hohen Erwartungen unserer Kunden in aller Welt erfüllen zu können.“

In intensiven SAP-Prüfungen werden Tools, Prozesse und Personal bewertet

Im Laufe der Partner COE Zertifizierung prüft SAP die Prozesse und Tools der Partner nach hohen Qualitätskriterien und richtet dabei ihr Augenmerk im Laufe der Jahre auf unterschiedliche Aspekte. Das bedeutet, dass jede Prüfung die kontinuierliche Qualitätsverbesserung der Supportleistungen fördert. SAP hat das globale Ticket-Tool von NTT DATA Business Solutions, das auf dem SAP Solution Manager basiert, direkt im System geprüft. Alle diese Beurteilungen bescheinigen eine herausragende Kompetenz im Umgang des Unternehmens mit den Kunden.

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen.

Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg.

NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 12.000 Menschen in 30 Ländern.

Für das Magazin „Stern“, 38/2021, gehört NTT DATA Business Solutions zu „Deutschlands Unternehmen mit Zukunft“.

https://nttdata-solutions.com/de/

