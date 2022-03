Auf Basis ihrer jahrzehntelangen Erfahrung als Trusted Advisor hat Dorette Segschneider ein innovatives Transformational Leadership Programm entwickelt.

„Die Notwendigkeit zur Transformation ist inzwischen in aller Munde. Ich vergleiche das Thema gerne mit den Anfängen des Corona-Virus. Das war „irgendwo in Wuhan“ – weit weg in China. Und scheinbar ganz plötzlich war es überall. So ist es auch mit der Transformation. Der Bedarf ist allgegenwärtig – jetzt noch verstärkt durch die globale Krisensituation.“ ist Dorette Segschneiders Überzeugung. In ihr neues „Transformational Leadership Programm“, das sich an Vorstände, Unternehmer, Gründer, Geschäftsinhaber und Equity-Partner richtet, hat sie ihre über 20jährige Erfahrung als Unternehmerin, Lehrbeauftragte und Vertraute in internationalen Vorstandsetagen integriert. „Wenn Leader erfolgreich sind, sind es auch ihre Unternehmen. Ziel der Transformation ist es, die Komplexität im Umfeld zu reduzieren und zu lernen, auch unter dem aktuell immensen Druck zu wachsen. Nach 25 Jahren als Unternehmerin, Ökonomin und erfolgreicher TV-Moderatorin ist dieser Ansatz Teil meiner DNA geworden. Mein Angebot: Verwandeln Sie sich in die Leadership-Persönlichkeit, der Sie gerne folgen möchten!“

In diesem Zusammenhang zitiert Dorette Segschneider gerne den Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Milan Krajnc, der für den Wirtschaftsnobelpreis vorgeschlagen wurde: „Lassen Sie die Ausreden, investieren Sie in sich selbst und seien Sie dem Spiel einen Schritt voraus.“, so Dorette Segschneider. „Wenn Sie lernen, die Barrieren zu überwinden, die Sie von Ihrer inneren Stärke trennen, können Sie die Komplexität Ihrer Aufgaben mit strategischer Klarheit, Fokus und Tatkraft lösen. Dabei beginnt Ihre Reise mit Ihrem Engagement, in sich selbst zu investieren. Nur dann gelingt es Ihnen, in einer Welt, die von ständigem Wandel und Unsicherheit geprägt ist, weiterhin eine hohe Produktivität, Rentabilität und Relevanz zu erzielen.“

Vom Überlebensmodus in den Erfolgsmodus

„Wechseln Sie vom Überlebensmodus in den Erfolgsmodus“ – ist das Motto von Dorette Segschneider.

-Verstehen Sie Ihre Persönlichkeit – die Charaktereigenschaften, Kompetenzen und Motivationen, die Sie dazu bringen, so zu handeln, wie Sie es tun.

-Kalibrieren Sie Ihren inneren Kompass und bringen Sie alle auf dieselbe Seite.

-Schaffen Sie eine Organisation, die zu Ihrem Auftrag und Ihren Werten steht.

-Erlernen Sie neue Fähigkeiten, die es Ihnen ermöglichen, unter Druck weiter zu wachsen und die Komplexität um Sie herum zu reduzieren.

-Werden Sie ein Vorbild, dem andere folgen wollen.

-Stärken Sie Ihre emotionale Intelligenz und fokussieren Sie sich auf die Menschen in Ihrem Unternehmen und dann erst auf die Aufgaben.

-Finden Sie strategische Klarheit, um Ihre Produktivität zu steigern und in Krisen ruhig zu bleiben.

-Erkennen Sie Ihre blinden Flecken und bauen Sie eine Vertrauenskultur in Ihrem Unternehmen auf.

-Führen Sie mit Transparenz, Integrität und Leidenschaft und bleiben Sie dabei Ihren Grundwerten verpflichtet.

Das „Transformational Leadership Program“ bietet Ihnen nachhaltige und wertvolle Vorteile.

Wie das Transformational Leadership Programm funktioniert?

56 Stunden 1:1 Intensivtage für transformatorisches Denken. Das ist ein ganzer Tag Zusammenarbeit alle 6 Wochen, 7 Mal im Jahr:

oWir starten mit einer innovativen, KI-basierten Persönlichkeitsanalyse, die die Grundlage für Ihre Selbstreflexion bildet. Diese Analyse Ihres Charakters, Ihrer Motive und Kompetenzen bildet den Ausgangspunkt für unser tiefes Eintauchen in den Transformationsprozess.

oSie erhalten einen maßgeschneiderten Rahmen, der es uns ermöglicht, Ihre blinden Flecken zu identifizieren und Ihre Potentiale zu entwickeln. Der Ausbruch aus Ihrer bisherigen Norm und die Annahme eines neuen Paradigmas der Führung wird Sie zu einem Role-Model für Leadership machen.

oSie folgen einem strategischen Prozess, der von Ihrem Engagement und Ihrer Offenheit getragen wird, um neue Verhaltensweisen, fortgeschrittene Fähigkeiten und effektive Führungsmuster zu erforschen und zu entwickeln – auf Basis Ihrer natürlichen Ressourcen.

„Persönliche Excellence beginnt mit Selbstführung. Lead Yourself ist ein wesentlicher Bestandteil, um der Top-Leader zu werden, der Sie sein wollen. Erst wenn Sie lernen, sich selbst erfolgreich zu führen, können Sie wirklich beginnen, die Menschen um Sie herum zu führen,“ bekräftigt Dorette Segschneider. „Transformieren Sie sich selbst und beginnen Sie erst dann, Ihr Unternehmen zu transformieren.“

Als anerkannter Vordenker hilft Dorette Segschneider ihren Kunden leidenschaftlich gerne dabei, ihre eigene Transformation zu wagen und in der Konsequenz alles zu erreichen, was sie sich vorgenommen haben. Ihr Ziel ist es, ihre Klienten zu Spitzenleistungen zu bewegen. Wenn sie offen für Veränderungen sind, bereit sind, ihre blinden Flecken unter die Lupe zu nehmen und sich dem Transformations-Prozess widmen, kann gemeinsam Großes erreicht werden. Es liegt an jedem selbst, ein Role Model für Führung zu sein, während sie sich selbst führen.

Mit dem „Transformational Leadership Programm“ erhalten die Klienten rund um die Uhr Zugang zu den Dienstleistungen von Dorette Segschneider. Ganz gleich, wie groß oder klein Ihre Herausforderungen sind, das Programm unterstützt Sie dabei, diese mit Zuversicht und Klarheit anzugehen.

Von der Buchung einer Lasersitzung in einer herausfordernden Situation über die Nutzung der E-Mail-Flat, im Fallkurzfristiger Unterstützung, bis hin zu einem Telefonat in einem „Notfall“ – Dorette Segschneider unterstützt Sie jederzeit, damit Sie auf Kurs bleiben.

Der erste Schritt liegt bei Ihnen.

Es ist Ihre Entscheidung, jetzt voranzugehen und zu handeln. Fordern Sie weitere Informationen an. Dorette Segschneider bietet eine Vielzahl exklusiver, maßgeschneiderter Programme an, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Mehr zu Dorette Segschneider – Winning Excellence, erfahren Sie auf ihrer Website unter: https://www.dorettesegschneider.de



Dorette Segschneider – Winning Excellence!

Hoher Leistungsdruck, schwierige Situationen und Herausforderungen auf allen Ebenen – das Topmanagement muss sich immer größeren Anforderungen stellen.

Dorette Segschneider bietet als Executive Coach neue Perspektiven, gerade in scheinbar aussichtslosen Situationen. Sie sagt, was sie denkt und steht zu dem, was sie sagt. Auf dieser Basis ist sie Vertraute in vielen Führungsetagen. Das bedeutet für Dorette Segschneider auch, Schwierigkeiten ansprechbar zu machen, blinde Flecken aufzudecken und Potenziale herauszufordern. Denn sie weiß: Das Geheimnis erfolgreicher Führung liegt in der Persönlichkeit jedes Einzelnen. Ihr Ziel ist es, als Executive Coach und Sparringspartner ihre Klienten hin zu Spitzenleistungen zu entwickeln.

Kontakt

Dorette Segschneider – Winning Excellence!

Dorette Segschneider

Wilhelmstr. 62

65183 Wiesbaden

+49 611 531-76690

info@dorettesegschneider.de

https://www.dorettesegschneider.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.