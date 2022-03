Jeep E-Bikes erhält Auszeichnung als Lieblingsmarke

Das FOCUS E-Bike Magazin hat im Rahmen einer Umfrage die beliebtesten E-Bike-Marken ermittelt: Jeep E-Bikes gehört zu den Top-Marken in Deutschland und wurde deshalb mit dem Siegel „Lieblingsmarke“ ausgezeichnet.

Bereits gut ein Jahr nach der Markteinführung von Jeep E-Bikes in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die Elektrofahrräder des amerikanischen Geländewagen-Herstellers trotz der enormen Markenvielfalt hierzulande nicht nur bekannt, sondern auch beliebt. Das ergab die jüngst veröffentlichte Studie „FOCUS E-Bike Umfrage 2021“. Jeep E-Bikes erhielt aus diesem Grund nun das Siegel „Lieblingsmarke“.

Die Studie ergab ferner, dass, anders als noch vor ein paar Jahren, die Begriffe „Freiheit“, „Mobilität“ und „(Fahr-) Spaß“ am häufigsten spontan mit E-Bikes assoziiert werden. Der relativ hohe Preis bleibe jedoch größtes Kaufhindernis. Kein Wunder also, dass gerade die Modelle von Jeep E-Bikes vom Start weg bekannt und beliebt sind: „Wir denken, dass E-Biken in erster Linie Spaß machen und bezahlbar sein sollte“, verrät Rainer Groß, Geschäftsführer der Elektro Mobile Deutschland GmbH, die als exklusiver Generalvertrieb für die Region D/A/CH fungiert.

Um so vielen Menschen wie möglich Elektromobilität im Alltag zugänglich zu machen, setze man deshalb nicht nur auf den typischen Jeep-Markenspirit, sondern auch auf ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und ein Rundum-sorglos-Paket in Sachen Service. So bietet das Unternehmen beispielsweise zu jedem neu gekauften Jeep E-Bike auch einen Versicherungsschutz. Zudem kann eine Inspektion durch den mobilen Kundenservice gebucht werden, der dann nach Hause kommt und das Bike inspiziert und wartet.

Bei den Studienteilnehmern der FOCUS E-Bike Umfrage 2021 scheint die Strategie des Offenburger Unternehmens ins Schwarze zu treffen. Jeep E-Bikes zählt zu den Top-Marken und darf sich mit dem Siegel „Lieblingsmarke“ schmücken. „Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis, werden uns jedoch nicht auf den Lorbeeren ausruhen“, so Groß. Man darf sich also auf die neuen Modelle in 2022 freuen.

Weitere Informationen unter: https://www.jp-ebikes.de/

Die Elektro Mobile Deutschland GmbH mit Sitz in Offenburg ist der alleinige Generalvertrieb für Jeep E-Bikes mit langjährigem Exklusivvertrag.

