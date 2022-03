Terres Agentur gewinnt Agrar-Marketing-Preis 2021/22

Mit dem Deutschen Agrar-Marketing-Preis werden alle zwei Jahre besonders kreative und überzeugende Werbekampagnen der Agrarbranche ausgezeichnet. Dadurch sollen der Agrarwerbung Impulse für mehr Ideenvielfalt und Kreativität gegeben werden.

Am 9. März 2022 hat die hochkarätige Jury über Preisträger und Shortlist-Platzierte in den Kategorien Landtechnik, Pflanzenproduktion, Tierhaltung und Dienstleistung entschieden.

In der Kategorie „Landtechnik“ wurde die Newtec-Kampagne mit dem Titel „Der Service macht den Unterschied“, die von der münsterschen Terres Agentur entwickelt wurde, als Sieger gekürt. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und bedanken uns für den Mut der Jury, einmal eine kreative Kampagne auszuzeichnen, bei der die Landtechnik nicht unbedingt im Vordergrund steht“, strahlt Bernd Homann, Geschäftsführer der Terres Agentur. Die prägnante Bildsprache der Kampagne mitsamt einer ungewöhnlichen Inszenierung der Motive wurde von der Jury als „coole“ Werbekampagne wahrgenommen, die die Aufmerksamkeit der Zielgruppen auf sich zieht. „Neben der Imageförderung in der Landwirtschaft ist das Recruiting von Mitarbeitenden ein weiteres Ziel der Kampagne, was offenbar auch Zuspruch fand“, so Homann weiter, der aber auch dem Kunden Newtec und NewHolland dankt, dass „beide diesen kreativen und aufmerksamkeitsstarken Ansatz der Kampagne von Beginn an so begeistert unterstützt haben“. Das unterstreicht auch Jürgen Schneider, Geschäftsführer der Newtec-Gruppe: „Die Kampagne hat intern wie extern viel Aufmerksamkeit erregt. Die Motive sind, genauso wie die Headlines, auffällig und regen zum Nachdenken und Schmunzeln an. Klasse, dass wir damit den Nerv der Jury getroffen haben. Ich bin unglaublich stolz auf diese Auszeichnung.“

Die Terres Agentur konnte inzwischen bereits zum fünften Mal in Folge in einer der ausgeschriebenen Kategorien für unterschiedliche Kunde diese begehrte Branchenauszeichnung gewinnen. Der Deutsche Agrar-Marketing-Preis wird alle zwei Jahre von der Verbindungsstelle Landwirtschaft – Industrie e.V. und dem Landwirtschaftsverlag GmbH Münster verliehen.

