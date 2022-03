Einladung zur virtuellen Hausmesse der ecoDMS GmbH im Mai 2022

Location: Virtuelle Messe / Onlineveranstaltung der ecoDMS GmbH

Street: Dresdener Straße 1

City: 52038 – Aachen (Germany)

Start: 10.05.2022 09:00 Uhr

End: 10.05.2022 09:00 Uhr

Entry: 29.00 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



Aachen, im März 2022. Die ecoDMS GmbH lädt ein zur ersten, virtuellen Hausmesse. Das digitale Event findet am 10. Mai 2022 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt.

In der digitalen Welt und den damit verbundenen Richtlinien zur Aufbewahrung von Dateien, E-Mails, Dokumenten und Informationen erhält das elektronische Archiv sowie die Verwaltung dieser Daten/Dokumente einen immer höheren Stellenwert.

Auf der virtuellen Hausmesse von ecoDMS dreht sich alles um die Digitalisierung, Archivierung, Verwaltung von Dokumenten und die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Die Besucher erwarten unter anderem interaktive Produktpräsentationen, interessante Vorträge und Einblicke in die Software-Innovationen des Unternehmens. Von der erstmaligen Digitalisierung, bis hin zur Datenmigration und Vorstellung von Mietlösungen und Systemanbindungen, ist sicher für jeden das Passende dabei.

Erste Einblicke in die Agenda verraten, dass alle, die sich für Dokumenten-Management, E-Mailarchivierung und Workflow-Software interessieren, hier auf ihre Kosten kommen. Es gibt zum Beispiel interessante und lehrreiche Vorträge zur Technik von ecoDMS und zum Einsatz der Software als Hosted DMS oder Mietlösung. Zertifizierte Reseller von ecoDMS stellen verschiedene ecoDMS-Anbindungen an Drittsysteme -wie zum Beispiel Datev, Cobra, Microsoft Dynamics NAV, JTL und andere- vor. In einer Podiumsdiskussion werden Themen rund um die Technik von ecoDMS mit Fokus auf die künstliche Intelligenz und GoBD besprochen.

Für die Messebesucher werden selbstverständlich auch die einzelnen Software-Innovationen aus dem Hause ecoDMS vorgestellt. Diese werden stetig mit leistungsstarken, praxisgerechten, leicht zu bedienenden Funktionen erweitert:

– ecoDMS: Dokumenten-Management-System um alle Daten/ Informationen/ Dokumente zu archivieren, verwalten und finden

– ecoWORKZ: Smarte Workflows und ein Videochat für ecoDMS

– ecoMAILZ: Automatisches E-Mailarchiv für alle ein- und ausgehenden E-Mails inkl. Anhänge

– ecoWorkflow: Automatisierung beliebiger Unternehmensprozesse

Diese und weitere Informationen können im Internet unter www.ecodms.de/hausmesse abgerufen werden. Hier gibt“s auch die Tickets zur Messe.

Die ecoDMS GmbH bietet erstklassige Software zur Archivierung und Verwaltung von Dokumenten und zur Automatisierung von Unternehmensabläufen an. Mit besonders fairen Preismodellen und benutzerfreundlichen, individuell anpassbaren Softwareanwendungen richtet sich das Unternehmen sowohl an kleine, mittelständische und große Firmenkunden als auch an Privatnutzer.

Die Entstehung von ecoDMS beginnt im Jahre 2004 mit der Planung und Umsetzung einer Software für die digitale Posteingangsbearbeitung eines Großkunden durch die applord GmbH. Auf Basis der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Dokumentenarchivierung und Workflow hat applord das gewünschte Projekt erfolgreich umgesetzt und den ecoDMS Server entwickelt. Dieser bildet heute die Grundlage des Dokumenten-Management-Systems ecoDMS.

Der große Zuspruch und ein stetig wachsender Kundenstamm haben schließlich die ecoDMS GmbH ins Leben gerufen. Am 01.10.2014 haben die beiden Geschäftsführer Michael Schmitz und Helge Lühmann die ecoDMS GmbH in Aachen als neue Säule der applord Holding Europe eröffnet. Sämtliche Vertriebsrechte des Software-Pakets „ecoDMS“ hat die applord GmbH auf die ecoDMS GmbH übertragen. Inzwischen erfreut sich das IT-Unternehmen europaweit an tausenden, zufriedenen Nutzern. Über die Hälfte davon sind Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen und Größen.

Die ecoDMS-Produktfamilie wird stetig mit leistungsstarker, praxisgerechter, leicht zu bedienender und preislich erschwinglicher Software erweitert:

ecoDMS: Dokumenten-Management-System um alle Daten/ Informationen/ Dokumente zu archivieren, verwalten und finden

ecoWORKZ: Smarte Workflows und ein Videochat für ecoDMS

ecoMAILZ: Automatisches E-Mailarchiv für alle ein- und ausgehenden E-Mails inkl. Anhänge

ecoWorkflow: Automatisierung beliebiger Unternehmensprozesse

Mit einzigartigen Entwicklungs-, Vertriebs- und Preismodellen hebt sich die ecoDMS GmbH von den zahlreichen Mitbewerbern ab. Ein moderner Vertriebsweg, der umweltschonende Verzicht auf Datenträger und Postversand sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen besonders faire Preise. Die Kosten für die Vollversionen der Software sind einmalig in der Branche.

Der Verkauf erfolgt bei der ecoDMS GmbH über das Internet. Mit ein paar Mausklicks können die Kunden bargeldlos Lizenzen und Support im Online Shop erwerben. Die Zustellung erfolgt nach abgeschlossener Zahlung schnell und umweltschonend per E-Mail.

Vor dem Kauf können sich die Benutzer auf der ecoDMS-Webseite ausführlich informieren. Jegliche Vertriebs-, Preis- und Produktinformationen sind hier abrufbar. Die kostenlosen Handbücher beschreiben die Installationsschritte, Einstellungen und Funktionen der Standard-Produkte im Detail.

Außerdem gibt es kostenlose Videos und Demoversionen für einen unverbindlichen Softwaretest unserer Standard-Produkte.

Die ecoDMS GmbH hat Ihren Firmensitz im nordrhein-westfälischen Aachen in Deutschland. Zusammen mit den Firmen applord aus dem deutschen Nordrhein-Westfalen und applord Information Technologies aus dem österreichischen Kärnten bildet ecoDMS den starken Leistungsverbund der applord Unternehmensgruppe (applord Holding Europe GmbH). Alle Firmen agieren europaweit.

Die applord Unternehmensgruppe steht für hochmoderne und ausgereifte IT. Angefangen von der Entwicklung individueller Softwarelösungen, über die Bereitstellung standardisierter Softwareanwendungen bis hin zur Abwicklung großer IT Projekte, vereint die applord Unternehmensgruppe ein breites Leistungsspektrum.

