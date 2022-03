Sie haben keine Ersatzschlüssel für Wohnung, Auto & Co.?

Der MTS Schlüsseldienst in Aachen macht Ihre Schlüssel ruck, zuck nach

Wer denkt denn schon daran, einen Schlüssel nachmachen zu lassen, wenn man doch einen hat? Doch schnell ist mal ein Schlüssel abgebrochen oder verloren gegangen, und dann steht man vor einem großen Problem, wenn kein Ersatzschlüssel greifbar ist. Damit das nicht passiert, ist der MTS Schlüsseldienst in Aachen der richtige Ansprechpartner. Er stellt schnell und zuverlässig passgenaue Ersatzschlüssel her und berät Sie rund um die Sicherheit Ihres Zuhauses und zum Thema Einbruchschutz.

Schlüssel sind Vertrauenssache!

Um seine Schlüssel nachmachen zu lassen, geht man am besten zu einem seriösen und kompetenten Schlüsseldienst. In Aachen gibt es eine vertrauenswürdige Anlaufstelle: den alteingesessenen MTS Schlüsseldienst am Kapuzinergraben, mitten im Herzen von Aachen.

Im Ladengeschäft können Sie wochentags von 10 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr problemlos alle wichtigen Schlüssel nachmachen lassen. Dazu zählen Schlüssel für Haustür, Garage, Zimmer, Briefkasten, Tresor, Vorhängeschloss und Fahrrad. Auch wenn Sie eine exakte Kopie Ihres Autoschlüssels beziehungsweise Funkschlüssels benötigen – der MTS Schlüsseldienst kopiert Ihren Autoschlüssel 1:1 – schnell & günstig. Selbst Autoschlüssel mit eingebauter Wegfahrsperre sind kein Problem! Bei der Anfertigung von Zusatzschlüsseln setzt der MTS Schlüsseldienst in Aachen auf maximale Präzisionsarbeit und exzellenten Service.

So lange dauert es, Schlüssel nachmachen zu lassen

Generell gilt: Ein Ersatzschlüssel mit einer Codenummer kann in der Regel sofort kopiert werden. Sogenannte Sicherheitsschlüssel können nur nachgemacht werden, wenn die Sicherheitskarte vorliegt. Fertigschlüssel für Zimmertüren, Wohnungen und Briefkästen sind in der Regel in wenigen Minuten erledigt. Für die Kopie eines gebräuchlichen Zylinderschlüssels muss der Originalschlüssel zur Hand sein. Hierzu werden dann der Rohling sowie der Originalschlüssel in die Schlüsselfräsmaschine gespannt, die aus dem Rohling den Zweitschlüssel fräst. Die Kosten variieren nach Art des Schlosses und des Aufwandes. Sie beginnen jedoch schon bei 7 Euro für die Fertigung eines einfachen Schlüssels.

Weitere Leistungen vom MTS Schlüsseldienst in Aachen

In den Geschäftsräumen finden Kunden alles rund ums Schlüsselzubehör wie beispielsweise schöne Schlüsselanhänger. Gravuren, zum Beispiel für Klingel- und Namensschilder, werden im Handumdrehen erledigt. Erhältlich sind auch gute und natürliche KO-Pfeffersprays für die Selbstverteidigung. Mit großer Kompetenz beraten die MTS Schlüsseldienst-Mitarbeiter Privatpersonen und Unternehmen umfassend zu den wichtigen Themen rund um die Sicherheit in den eigenen vier Wänden, effektiven Einbruchschutz, Schließanlagen und Schlosswechsel.

Ist der Schlüssel weg, ist der MTS Schlüsselnotdienst ist zur Stelle!

Der MTS Schlüsseldienst in Aachen ist ein IHK- und HWK geprüfter Betrieb und bietet für die gesamte Umgebung rund um Aachen unter der Service-Nummer 0241-56 00 17 84 auch einen Schlüsselnotdienst zu Festpreisen an. Zudem repariert der Notdienst Schlösser und nimmt Zylinderschlosswechsel vor.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MTS Schloss- & Schlüsseldienst UG

Herr Murat Tur

Kapuzinergraben 38

52062 Aachen

Deutschland

fon ..: 0241-56001784

web ..: http://www.aachenerschluesseldienst.de

email : info@aachenerschluesseldienst.de

Schlüsseldienst und schlüsselnotdienst Aachen

Pressekontakt:

MTS Schloss- & Schlüsseldienst UG

Herr Murat Tur

Kapuzinergraben 38

52062 Aachen

fon ..: 0241-56001784

web ..: http://www.aachenerschluesseldienst.de

email : info@mts-ug.de