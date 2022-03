Neuer Standort in München für das Dentallabor mit deutschlandweiten Leistungen

Zahnarztpraxen, Implantologie und Kieferorthopädie verlassen sich auf Zahnersatz und Schienen der dentalnow GmbH. Am neuen Standort München stellt das Dentallabor die Versorgung deutschlandweit sicher

Das innovative Dentallabor der dentalnow GmbH mit Standort in Frankfurt bietet ästhetischen Zahnersatz zu fairen Preisen aus der hauseigenen Meisterwerkstatt an: für Zahnarzt, Zahnärztin und Dentalexperten sowie -expertinnen in ganz Deutschland. Eine durchdachte Logistik, ein eigenes CAD- und CAM-Center sowie eine umfassende Qualitätskontrolle sorgen für einen zuverlässigen Service – ganz gleich, ob in Berlin, Hamburg oder Frankfurt. Nun eröffnet das Dentallabor der Zukunft einen zweiten Standort in München und stellt die lückenlose Versorgung ab jetzt auch in Süddeutschland sicher.

Hochwertiger Zahnersatz „made in Germany“

Zahnersatz wie Veneers, Kronen, Prothesen, Inlays/Onlays oder Schienen aus hochwertigen Materialien sind für Zahnarzt und Zahnärztin unverzichtbar. Nicht selten schlägt sich das im Preis nieder. Bei der dentalnow GmbH verlassen sich Kunden und Kundinnen neben der Qualität, Wertigkeit und Ästhetik auch auf optimierte Produktionsprozesse und den Einsatz moderner Technologie, sodass der entstehende Kostenvorteil weitergegeben werden kann. Auch am neuen Standort in München setzt das Team auf eine Hightech-Ausstattung.

Dazu zählt unter anderem die CAD-/CAM-Technik, die eine präzise Gestaltung, Bearbeitung, Anpassung und Herstellung von Zahnersatz erlaubt – für Kunden sowie Kundinnen im gesamten Bundesgebiet. Nach der digitalen Übermittlung der Bilder oder Abholung der Abdrücke durch das Serviceteam wird im CAD-Center mittels CAD-Software das digitale Modell des Zahnersatzes gestaltet und anschließend im CAM-Center/Fräszentrum hergestellt.

Der Komplettanbieter mit allen Leistungen aus einer Hand garantiert damit nicht nur eine hohe Herstellungsqualität und reduzierte Kosten, sondern ermöglicht eine schnelle Fertigstellung in spätestens fünf Labortagen. Der Versand erfolgt vom Standort München in direkter Nähe, dem Umland und sogar deutschlandweit.

Produktion schon in drei Tagen möglich

Das Dentallabor richtet sich mit seinen Serviceleistungen an Zahnarztpraxen, Implantologie und Kieferorthopädie in München, Frankfurt, Hamburg, Berlin und vielen weiteren Städten im Bundesgebiet. Dabei umfasst das Leistungsangebot unter anderem Kronen und Brücken aus Vollkeramik, Zirkon oder Hybridkeramik, Knirschschienen, Schnarchschienen und Bleaching-Schienen, ebenso Veneers, Teilkronen, Inlays, Onlays und implantatgetragenen Zahnersatz sowie PMMA-Restaurationen.

Neben den ohnehin schon effizienten Produktions- und Lieferprozessen bietet die Lösung der now-Krone® durch die effiziente Prozesskette eine Fertigung in drei Tagen an. Die hohe Geschwindigkeit verkürzt die Wartezeit von Patienten und Patientinnen drastisch.

Hochwertige Dentaltechnik für München und Deutschland

Bereits seit 2019 überzeugt die dentalnow GmbH mit innovativen Leistungen und Meisterzahnersatz hergestellt in Deutschland, und das zu optimierten Preisen. Neben dem Standort in Frankfurt am Main arbeitet das Team nun auch am neuen Standort in der Josephsburgstr. 4a in 81673 München an der deutschlandweiten Versorgung für Zahnärzte und Zahnärztinnen und stellt damit noch schnellere Prozesse in Süddeutschland sicher. Eine telefonische Beratung ist jederzeit unter 089 4310630 oder 0176 14379401 möglich. Als direkte Ansprechpartnerin vor Ort unterstützt Ranica Hausberger bei allen Fragen der Kunden und Kundinnen. Eine Auftragsabwicklung kann ebenso unter 069 50600-5310 oder kundenservice@dentalnow.de erfolgen.

