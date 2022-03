Etengo AG spendet 100.000 EUR für die humanitäre Unterstützung in der Ukraine

Mannheim, 10.03.2022 – Um den von Krieg und Flucht betroffenen Menschen in der Ukraine zu helfen, hat der Personaldienstleister Etengo 100.000 EUR Soforthilfe für medizinische Hilfsmittel, Wasser, Lebensmittel und Hygienepakete bereitgestellt.

Der Betrag ging an die Nothilfe Ukraine der Aktion Deutschland Hilft, eine Organisation, die sich um die humanitäre Unterstützung der betroffenen Zivilbevölkerung vor Ort bemüht. „Die Menschen in der Ukraine stehen im Zentrum eines Zeitenwechsels mit der Verletzung der territorialen Integrität durch einen Angriffskrieg, in dem offensichtlich vor nichts zurückgeschreckt wird. Wir möchten dazu beitragen, dass das Leid dieser Menschen gelindert wird, und haben uns deshalb zu dieser Soforthilfe entschlossen“ so Alexander Raschke, Vorstand der Etengo AG. Aktion Deutschland Hilft ist das Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen. Bereits seit 2001 setzt sich die Organisation für Menschen ein, die unverschuldet in Not (zum Beispiel. durch Kriege oder andere Katastrophen) geraten sind und alles verloren haben.

Über die Etengo AG

Die Etengo AG gestaltet als spezialisierter Personaldienstleister für IT-Freelancing die Grundlage der digitalen Zukunft: Mit rund 200 Mitarbeitern organisiert das Unternehmen mit Sitz in Mannheim, Frankfurt am Main, Düsseldorf und Berlin für seine Kunden – Unternehmen aller Größen und aller Branchen – den projektbasierten Einsatz hochqualifizierter Digital- und IT-Spezialisten.

