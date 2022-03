Deutschlands erfolgreichste Familienshow Bibi & Tina mit neuem Abenteuer ab März 2022 auf großer Deutschlandtournee

Es ist Deutschlands erfolgreichste Kinder- und Familienshow und kommt nun endlich wieder auf große Tournee: „Bibi & Tina – Die verhexte Hitparade“ ist das neueste Abenteuer der beiden Freundinnen Bibi und Tina und erzählt ein weiteres Kapitel ihrer besonderen Freundschaft. In mehr als 47 Städten wird es nicht nur altbekannte Hits, sondern natürlich auch neue ohrwurmverdächtige Lieder aus der Feder von Peter Plate & Ulf Leo Sommer geben.

Nach der entbehrungsreichen Zeit, in der Kultur-Veranstaltungen gar nicht oder in nur sehr eingeschränkter Form stattfinden konnten, hat das lange Warten hat ein Ende – Bibi & Tina kommen endlich wieder zurück auf Tournee und haben ihr neuestes Abenteuer „Die verhexte Hitparade“ im Gepäck. Nach dem Tourauftakt am 9. März in Essen macht das Familien-Musical in 47 weiteren Städten Halt und kommt unter anderem auch nach Hamburg, Köln, Frankfurt, Leipzig, Magdeburg, Rostock, Bremen und Berlin.

Auf die Tournee bringen Bibi & Tina jedoch nicht nur eine spannende neue Geschichte mit, sondern vor allem jede Menge neue und auch bei den Fans bereits bestens bekannte Musik, die zum Mitsingen und Mittanzen einlädt. Dazu gehört der Hit „Up, Up, Up (Nobody’s perfect)“ ebenso wie viele andere Lieder aus den Kinofilmen und der Serie.

Die vergangenen Musical-Shows haben es deutlich gezeigt – „Bibi & Tina – Die verhexte Hitparade“ ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Für die musikalische Inszenierung sind die Berliner Komponisten Peter Plate und Ulf Leo Sommer verantwortlich – Plate ist ehemaliges Mitglied der Band Rosenstolz und arrangiert gemeinsam mit Sommer unter anderem Songs für Sarah Connor und Helene Fischer.

Weitere Infos unter www.bibiundtina-live.de