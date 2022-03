Ferienhäuser in Schweden mieten

Ein schöner Urlaub in Schweden 2022

Traumhafte Natur und wunderschöne Städte – einzigartiger Urlaub in Schweden

Wer Urlaub der besonderen Art sucht, sollte Sommer wie Winter eine Reise ins ehemalige Land der Wikinger planen: nach Schweden. Hier finden Erholung Suchende traumhafte, unberührte Natur, in denen unter anderem der König des Waldes, der Elch, zuhause ist. Bei einer Elchsafari erkunden Touristen malerische Landschaften und hoffen, auf den handzahmen König zu treffen, der sich sogar streicheln und füttern lässt. Für Wanderer und Naturliebhaber ist Schweden das wahre Paradies mit seinen wunderschönen Nationalparks. Zudem laden tausende Seen und weit über 200.000 Inseln vor der Küste Schwedens zum Baden, Besichtigen, Entspannen und Ausüben von zahlreichen Wassersportarten ein. Ideal für Naturliebhaber sind die farbigen Ferienhäuser in Schweden, die idyllisch mitten in unberührter Landschaft – direkt am See, Meer oder Fluss – gelegen sind. Weit entfernt vom Stadtlärm können Urlauber hier richtig entspannen und Kraft für den Alltag tanken. Sie sind der ideale Ausgangspunkt für ausgedehnte Wanderungen oder Radtouren und in nur wenigen Minuten ist man im kühlen Nass, fernab von überfüllten Badestränden. Meistens gehört zu den Ferienhäusern in Schweden ein Boot oder Kanu mit dazu, sodass die Urlauber damit auf ihre eigene Angel- oder Schwimmtour mitten auf dem See oder Meer fahren können. Beliebt im Winter sind das Eisbaden, welches das Immunsystem so richtig auf Vordermann bringt, und das Eisangeln. Von ihren in der Natur gelegenen Ferienhäusern in Schweden aus können Urlauber am nächtlichen Winterhimmel das farbenfrohe Lichtspektakel der Polarlichter beobachten. Das mystische Tanzen der bunten Lichter, das die Wikinger einst mit dem Ritt der Walküren zu Odin verbanden, lädt zum Träumen ein und wird wohl unvergesslich bleiben. Ebenso kommen Wintersportfans auf ihre Kosten mit traumhaften Pisten und Langlaufloipen, die sogar rund um die Großstädte in großer Anzahl zu finden sind. Auch eine Fahrt mit dem Hundeschlitten in der verschneiten Winterlandschaft sollten sich Urlauber nicht entgehen lassen. Seightseeing-Fans und Kultur-Liebhaber erwarten in Schweden zahlreiche Sehenswürdigkeiten in den Städten wie zum Beispiel der Königspalast und die historische Altstadt, die Gamla Stan, in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. In der auf vierzehn Inseln erbauten Stadt, die mit über 50 Brücken aufwartet, finden sie viele Museen, Geschäfte der Extraklasse, Modeboutiquen, Vintage-Läden und einladende Cafes, die ihren Urlaub unvergesslich werden lassen. Des Weiteren sollten Touristen unbedingt die Kaltbadehäuser mit ihren Saunen und direktem Zugang zum See oder Meer besuchen. Diese Kaltbadehäuser begeistern von ihrem Baustil her sowohl Fans moderner Baukunst als auch Bewunderer außergewöhnlicher architektonischer Meisterwerke aus vergangenen Jahrhunderten. Für das leibliche Wohl hat die schwedische Küche auch Etliches zu bieten. Von schwedischer Hausmannskost, über historisch geprägter Essenszubereitung wie durch Salzen und Räuchern bis hin zu internationalen Gerichten kommen alle Geschmäcker hier auf ihre Kosten. Weithin bekannt sind wohl die typisch schwedischen Köttbullar, die Fleischbällchen, dessen Rezept ursprünglich aus Frankreich stammt, und die Zimtschnecken, die gerne in der Fika, der Kaffeepause, gegessen werden.

Fazit: Egal ob im Sommer oder Winter, Schweden hat unendlich viel zu bieten, sowohl für Naturliebhaber, Aktivurlauber als auch für Seightseeing-Fans. Schweden ist garantiert eine Reise wert. Dann sollten Urlauber auf jeden Fall die Freiheit durch Ferienhäuser in Schweden mitten in der wunderschönen Natur genießen.

