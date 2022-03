Schneider Electric Software bringt Ausfallsicherheit für Nestlé

Einsatz der Schneider Electric Softwarelösung EcoStruxure Asset Advisor ermöglicht Lebensmittelkonzern Nestlé konstante Überwachung kritischer Energieversorgung in mexikanischem Produktionswerk.

Zur Überwachung seiner elektrischen Systeme setzt der Schweizerische Lebensmittelkonzern Nestlé an seinem mexikanischen Produktionsstandort auf die Softwarelösung EcoStruxure Asset Advisor von Schneider Electric. Die Software des Tech-Konzerns ist auf die Überwachung kritischer Infrastrukturen spezialisiert, ermöglicht präventive Wartung und erhöht auf diese Weise die Verfügbarkeit und Energieeffizienz der Anlage. Der mexikanische Nescafé-Standort ist mit seinem derzeitigen Produktionsumfang von etwa einer Million Gläsern am Tag ein äußerst wichtiger Bestandteil der globalen Wirtschaftsaktivitäten von Nestlé, weswegen eine hohe Ausfallsicherheit ein entscheidender Faktor ist.

Die Einführung des EcoStruxure Asset Advisor von Schneider Electric erfolgt vor dem Hintergrund einer bisher reaktiv ausgelegten Wartung der Anlage. Die Softwaresuite des Tech-Konzerns überwacht die eingebundenen elektrischen Geräte in Echtzeit und ermöglicht so ein intelligentes Alarmmanagement. Die Analyse von Zustandsdaten erlaubt zudem eine bedarfsgerechte und vorausschauende Wartung der Anlage, wodurch sich Risiken für Personal und Material minimieren lassen. Die Softwarelösung von Schneider Electric eignet sich vor allem zum Einsatz in kritischen Infrastrukturen, etwa in Kraftwerken, Krankenhäusern oder in der Lebensmittelindustrie.

Über Schneider Electric

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess- und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

www.se.com/de

Entdecken Sie die neuesten Ansätze und Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit

Hashtags: #SchneiderElectric #LifeIsOn #InnovationAtEveryLevel #EcoStruxure

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu