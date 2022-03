Schneider Electric setzt auf die Blue Economy: Schalter und Steckdosen aus recycelten Geisternetzen

Mit der Merten Ocean Plastic Serie bringt Schneider Electric neben Ästhetik auch ein gutes Gewissen ins Wohnzimmer.

Plastikmüll in den Meeren ist ein großes Problem für Lebewesen und Umwelt. Wirtschaftsunternehmen wie der Tech-Konzern Schneider Electric haben dieses Problem erkannt und entwickeln Geschäftsmodelle, um der Plastikflut auf wirtschaftlich rentable Weise Herr zu werden – eine „Blue Economy“. Mit seinen neuen Schaltern und Steckdosen aus wiederverwertetem Ozeanplastik steigt Schneider Electric in diesen innovativen und vielversprechenden Markt ein.

Im Rahmen des Merten Ocean Plastic Programms werden herumtreibende Geisternetze im Arabischen Meer und im Indischen Ozean wiederverwendet. Diese werden zerkleinert, gereinigt und extrudiert. Das Ergebnis: Ein Rohstoff namens Akulon RePurposed, der zu 15 Prozent aus Glasfaser besteht und mit einem geringen CO2-Fußabdruck punktet. Produkte aus diesem Rohstoff sind besonders langlebig und widerstandsfähig und die ideale Basis für hochwertige Schalter und Steckdosen.

Verantwortungsbewusste Unternehmen wie Schneider Electric nutzen ihr Potenzial, um die Welt etwas besser zu machen. Ein Wandel der nur konsequent ist, schließlich sind Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ein Invest in die Zukunft.

Über Schneider Electric

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess- und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

www.se.com/de

Entdecken Sie die neuesten Ansätze und Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit

Hashtags: #SchneiderElectric #LifeIsOn #InnovationAtEveryLevel #EcoStruxure

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu