Stahl Krebs für German Brand Award 2022 nominiert.

Markenrelaunch und Markenwebsite kommen von ipanema2c.

In diesem Monat wird sich Jury des German Brand Award zusammensetzen, hervorragende Markenarbeit und -Projekte bewerten und die Gewinner des bedeutenden Branchenpreises festlegen. Was nach einer einfachen Jurierung klingt, ist für die Solinger Ernst Krebs KG im Jahr 2022 besonders spannend. Der Kunde der Wuppertaler Agentur ipanema2c ist während der Pandemie mit stahl-krebs.de live gegangen und wurde in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication Web & Mobile“ nominiert. Mehr: ipanema2c.de

Neuer Markenanspruch, neue Markenwebsite.

Die Durchsetzung von markenprägender Kreation im neuen Webauftritt unterstreicht die Position des qualitativen Marktführers: „Der Stahl-Krebs-Anspruch „our steel. YOUR BUSINESS.“ wird dabei zum Treiber, der das Streben – für bestehende und zukünftige Kunden, vertrauensvoller Entwicklungspartner zu sein – visionär nach vorn kommuniziert“, erklärt Olaf Bruno Pahl, GF, Strategie & Beratung bei ipanema2c. Rückblickend sehen Agentur und Kunde den Relaunch als erfolgreiches Projekt, bei dem der neue Markenanspruch, das neue Marken-Logo, die neue Homepage gemeinsam im Fokus standen: Die nominierte Website zeigt eine klare Nutzenorientierung, überzeugt mit Features wie einem Coil-Rechner und präsentiert die Marke und das Unternehmen als vertrauensvollen Partner. Dieser Mut zum Unterschied, wurde nun mit der Nominierung beim German Brand Award belohnt.

Excellente Markenführung, angesehener Branchenpreis.

Der German Brand Award ist ein von der Stiftung Rat für Formgebung ins Leben gerufener Branchenpreis für Markenführung. Das Ziel des Awards ist es, ein Bewusstsein für Markenführung als Erfolgsfaktor national und international zu schaffen und Marken per se als Ausdruck einer erfolgreichen Unternehmenskultur in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Mitte März werden die Ergebnisse der Verleihung bekanntgegeben. Mehr: ipanema2c.de

Team Stahl Krebs:

Daniel Krebs, Geschäftsführender Gesellschafter

Andre Christians, Assistent der Geschäftsführung

Felix Degen, Digital Innovation Officer

Isabella Herzig, Leitung Personalentwicklung & Kommunikation

Laura Wagner-Brown, Marketingreferentin & Sekretariat

Team ipanema2c brand communication:

Olaf Bruno Pahl, GF Strategie und Beratung

Ralf Andereya, GF Konzept und Kreation

Doro Wiegel, Creative Direction Art

Christian Jung, Programmierung und SEO

Saskia Beinhard, Projektmanagement

Über ipanema2c brand communication GmbH

Die Wuppertaler Kommunikationsagentur hat sich auf das Thema Marke und die effektive Kommunikation zum Consumer – 2C – spezialisiert. Berater, Strategen, Texter und Grafiker arbeiten täglich an der Verwirklichung integrierter Konzepte für unterschiedlichste Branchen und Unternehmen. Von der Kombination aus Markenstrategie und Markenkreation profitieren aktuell Marktführer wie Abiomed, BOOM, DURIT Hartmetall, Medtronic, Nobel Biocare, Samina, Schäfer-Shop, Stahl Krebs, BNP Paribas/Von Essen Bank, Reformhaus Bacher, Sparkasse Wuppertal oder ZWILLING.

ipanema2c ist eine Full-Service-Agentur, die kreativ und zielgerichtet für ihre Kunden arbeitet. Für deren bessere, erfolgreichere Kommunikation. Wir denken strategisch, handeln pragmatisch, liefern keine Kommunikation von der Stange. Sehen und gesehen werden: Wir glauben an die Kraft der Marke, wir glauben an Ideen.

