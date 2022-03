Klare Antworten und richtungsweisende Botschaften durch das kostenlose Engel-Orakel

In einer Zeit, in der sich scheinbar alles ändert, und sich schlechte Nachrichten überbieten, ist Orientierung und mentale Stärke so notwendig wie noch nie. Das kostenlose Engel Orakel hilft dabei.

Stuttgart, 04.03.2022 – Kostenloses Engel-Orakel mit dem bekannten Hellseher Udo Golfmann

Udo Golfmann, der berühmte Engeltherapeut, bietet aktuell ein kostenloses Engel-Orakel an. Damit neue Kunden die Möglichkeit haben, den Nutzen der 44 Engelkarten zu entdecken, ist das erste Gespräch kostenlos. Mehr…

Udo Golfmann absolvierte eine spirituelle Ausbildung – zusätzlich zu seiner hellsichtigen Fähigkeit, die ihm die Natur mitgegeben hat. Der zertifizierte Engeltherapeut ist seit über 25 Jahren aktiv. Er betreibt seinen eigenen YouTube-Kanal und ist Autor spiritueller Bücher. Udo Golfmann hat mehrere eigene Orakel-Kartensets herausgebracht. Der Engeltherapeut gibt Seminare zu spirituellen Themen.

Welchen Nutzen hat das kostenlose Engel Orakel?

Birgit Fauck aus Stein schrieb am 30.01.2022:

„Lieber Udo, dein 3-Tage-Seminar (zum) Kartenlegen mit deine(n) Lenormandkarten der goldenen Zeit war einfach wundervoll und (ich) kann es nur weiterempfehlen. Du bist ein wundervoller Lehrer. Und ich habe viele neue wundervolle Menschen kennenlernen dürfen. Von ganzem Herzen Danke für deine Zeit und Energie. Liebe und Licht. Birgit“

(Zitat aus Udos Website: https://www.udo-golfmann.de/kundresonanzen/)

Welche Probleme löst das Kartenlegen mit Engelkarten?

Das Engel-Orakel online stellt eine wunderbare Möglichkeit dar, sich mit der Kraft der Engel zu verbinden. Insgesamt bereichern die Engel Ihren Alltag und heben Sie in eine höhere Bewusstseinsebene. Vielleicht haben Sie eine Frage, die die Engel Ihnen mithilfe der Karten beantworten sollen? Engelkarten geben Ihnen eine Orientierung für Ihr Handeln. Sie helfen Ihnen, sich positiv auszurichten.

Welche Fragen werden beim Kartenlegen beantwortet?

Udo Golfmann beantwortet Ihnen in einem Gratisgespräch bis zu drei Fragen, die Sie selbst an die Engel richten dürfen. Die Fragen können aus unterschiedlichen Lebensbereichen kommen. Mögliche Themen sind Gesundheit, Liebe oder Geld.

Wie kann sich dadurch das Leben positiv verändern?

Die Kraft der Engel bringt Sie auf gute Gedanken, sodass Sie Ihr Leben positiv ausrichten. Ihr Fokus ändert sich, Ihre Gedanken kreisen nicht mehr ständig um Sorgen, Ängste und Probleme, sondern Sie bekommen die Energie, sich um Lösungen Gedanken zu machen, vielleicht auch unkonventionelle Lösungen. Sie schwingen automatisch höher, wenn Sie mit den Engeln verbunden sind.

Für wen ist das Angebot besonders hilfreich und nützlich?

Das Angebot richtet sich an jeden, der mit den Engeln in Kontakt treten will. Engel helfen jedem, der um Hilfe bittet. Engelkarten bieten Impulse für ein glückliches und erfülltes Leben. Wenn Sie eine spezielle Frage haben, ist das Gratisgespräch die richtige Wahl für Sie.

Beim Engel-Orakel online dürfen Sie täglich eine Karte ziehen. Die Botschaft begleitet Sie durch den Tag. Wenn Sie eine oder mehrere spezielle Fragen haben, sollten Sie ein kostenloses Engel-Orakel buchen. Ein kostenloses Engel-Orakel kann direkt unter www.udo-golfmann.de/hellsehen-gratisgespräch/

reserviert werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engeltherapie Deutschland (2020)

Herr Udo Golfmann

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



