Ungewöhnliche Freundschaft eines Mädchens mit einem Baum

„Mein Freund, der Baum“ erzählt die Geschichte von Baumi

Wiebke Ziller ist elf Jahre alt und lebt mit ihrer Schwester und ihren Eltern in Berlin. Sie malt schon, so lange sie denken kann, und hat mit sechs Jahren ihre erste kleine Geschichte geschrieben. Jetzt hat die Schülerin ihr erstes Buch veröffentlicht: „Mein Freund, der Baum – Die Geschichte der Blutbuche Baumi“. Das Buch ist in Papierfresserchens MTM-Verlag erschienen, der schon seit vielen Jahren auch ganz junge Autor*Innen unterstützt.

Zu der Geschichte kam es so: In Wiebkes Hof steht ein Baum, um den sie sich im Sommer gekümmert hat. Die rotblättrige Blutbuche hat sie Baumi genannt. Wiebke sind immer schon Geschichten eingefallen. So war es auch diesmal. Ihre Ideen zu der Geschichte haben sich im Laufe der Zeit verändert, aber diese Idee fand sie am besten. Sie hat die Idee am Computer aufgeschrieben, das erste Mal überhaupt, und sich immer wieder Tipps von ihrer Familie geholt.

Entstanden ist ein 40 Seiten umfassendes Buch mit eigenem Text, eigenen Illustrationen und Fotos. Nur spielt die Geschichte nicht in Berlin, sondern in Bad Reichenhall am Hang des Naturberges. Auf dem Naturberg gibt es eine Lichtung und darauf steht ein großer Baum, den Melina, die Heldin dieses Kinderbuchs, Baumi genannt hat. Als Melina von einem Wettbewerb hört, bei dem man einen Ort angeben soll, den man schön findet, will sie mitmachen!

Ob sie ihn gewinnt, verraten wir natürlich an dieser Stelle nicht. Aber wir verraten, dass sich das Buch an Kinder zwischen etwa 6 und 11 Jahren richtet.

Bibliografische Angaben:

Wiebke Ziller

Papierfresserchens MTM-Verlag GbR 2022

ISBN: 978-3-96074-459-7, Taschenbuch, 40 Seiten

Das Buch kann über den Verlag, den Buchhandel und Amazon bezogen werden.

