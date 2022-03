SILA AWARD 2022: 18 Nominierungen, 15 Kandidierende

Beeindruckende Persönlichkeiten, großartige Projekte, bemerkenswerte Engagements – so lassen sich die Vorschläge zum Sila Award 2022 beschreiben.

Annähernd vierzig Personen haben Ihre Favoriten als Kandidierende zu diesem Award zur Chorkultur im Land Rheinland-Pfalz benannt. In der Kategorie Institution kandidiert auch eine Stadt, die sich herausragend um die Chormusik im Land bemüht hat.

In der Kategorie „Chöre/Chor des Jahres 2021“ kandidieren zum Sila Award 2022 sechs Chöre aus dem Chorverband Rheinland-Pfalz sowie sieben „Personen“. Zwei Kandidaten gibt es in der Kategorie „Institutionen“. Die Anwärter auf den Sila Award 2022 wurden nun der erneut hochkarätig besetzten Jury zur Bewertung vorgelegt. Und jetzt wird es spannend: Welcher Chor wird „Chor des Jahres“ 2021? Wer erhält die weiteren vier Jurypreise des Sila Award 2022 in den drei Kategorien?

Nominierung durch Dritte – öffentlichkeitswirksames Engagement

„Chöre, Personen, Institutionen“, so lauten die drei Kategorien, zu denen Engagierte um die Chormusik aus und in Rheinland-Pfalz nominiert werden konnten. Neu war diesmal, dass die Nominierungen durch Dritte erfolgten, sich die Betreffenden also nicht selbst benennen konnten.

Den Hintergrund erläutert das Initiatorenteam des Chorverbands Rheinland-Pfalz so: „Beim Sila Award geht es um die Außenwirkung. Es geht um Öffentlichkeitsarbeit, um öffentlichkeitswirksames Auftreten, persönliches und gemeinschaftliches Engagement und um außergewöhnliche Projekte. Damit verbunden steigen der Bekanntheitsgrad und die Anzahl der „Fans“ sowie die Anerkennungen für den Chor, für die Person oder die Institution.“ Wer ist also mit seinen Engagements so in der Öffentlichkeit präsent und bekannt, dass er außenstehenden Dritten auffällt und durch sie nominiert wird? Nominiert zu werden ist also schon eine Anerkennung für gute Öffentlichkeitsarbeit sowie für herausragendes Engagement um die Chorkultur und damit aller Ehren wert.

Onlinevoting ab 1. April

Ab dem 1. April werden alle Nominierten mit ihren Projekten zur Wahl zum „Großen Preis des Publikums“ vorgestellt. Die Online-Abstimmung ist dann unter https://singendesland.de/voting bis zum 14. April geöffnet. Die Preisträger des Sila Award 2022 sind zugleich nominiert zum „Deutschen Engagementpreis 2022“, dem bundesdeutschen Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Weitere Details zum Sila Award 2022 sind auf https://rlp-singt.de/sila-award nachzulesen.

Kandidierende Chöre mit Entscheidung zum Chor des Jahres 2021 sind: der Chor Divertimento, Altenkirchen; der Chor Pianoforte Mülheim-Kärlich; die Chorifeen aus Andernach; der Kinder- und Jugendchor Merxheim; der Männerchor Plaidt sowie das Männerquartett Sine Nomine aus Morbach im Hunsrück.

Kandidierende aus der Kategorie Institutionen sind die Stadt Worms, vertreten durch Dr. David Maier, sowie in fördernder Partner-Gemeinschaft die Männerchöre aus Bachem im Kreis Ahrweiler und aus Hachtel bei Bad Mergentheim.

In der Kategorie Personen haben sich nach Meinung der Nominierenden besonders um die Chormusik verdient gemacht: Michael Brill aus Kaltenengers; Franz-Jürgen Dieter, Kreis Alzey-Worms; Hartmut Müller, Alzey; Günter Nerger, Ahrweiler; Jürgen Rieser, Mendig; Dr. Achim Tieftrunk, Koblenz sowie Ramona Wöllstein aus Merxheim.

Erstveröffentlichung am 25. Februar 2022 auf https://singendesland.de

Was ist der Sila Award?

Der Sila Award zeichnet positives Wirken um und für die Chorkultur in Rheinland-Pfalz aus. Bei den Chören geht es insbesondere um innovative Konzepte, die ein möglichst großes Medienecho gefunden haben. Der Sila Award prämiert ausdrücklich nicht die chormusikalische Qualität, sondern Konzepte und Medienarbeit der Chöre. Chöre, Personen, Institutionen, so auch Medien selbst, die sich im positiven Sinne um die Chorkultur im Land verdient gemacht haben, stehen im Fokus des Sila Award 2022 / Chor des Jahres 2021. Sie konnten und sollten nominiert werden. Diesen Medienpreis zur Chorkultur vergibt der Chorverband Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Chormagazin „Singendes Land“ – Das Magazin zur Chorkultur.

Deutscher Engagementpreis: Der Preis der Preise

Die Preisträger des SILA AWARD sind automatisch für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Er würdigt das freiwillige Engagement der Menschen in unserem Land und all jene, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feierte damit im Jahr 2019 seinen 70. Geburtstag. Mit über 1.200 Chören und ihren rund 75.000 Mitgliedern, davon mehr als 30.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Serviceleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

Singendes Land – Das Magazin zur Chorkultur

SINGENDES LAND richtet sich an Choraktive, Chorinteressierte und Fans guter Chormusik in Rheinland-Pfalz und der angrenzenden Regionen. SINGENDES LAND erscheint viermal im Jahr mit Tipps und Hinweisen rund um die Chormusik für Chorvorstände (Entscheider), Chorleiter, aktiv singende sowie chorinteressierte Leser. SINGENDES LAND ist Informationsmedium und Kommunikationsplattform. Nach umfassendem Relaunch in Layout und Redaktion gewinnt das Chormagazin zunehmend weitere interessierte Leser. Chorinteressante Themen, spannend und fundiert aufbereitet, geben Choraktiven und Chorinteressierten praxisorientierte Tipps und Hinweise – von A wie Auftritt über C wie Choreografie, Chorportrait oder CD-Produktion und M wie Mitgliederwerbung oder Medienerstellung bis Z wie Zuschussgewinnung. Die Printausgabe von SINGENDES LAND – Das Magazin zur Chorkultur erscheint immer zur Mitte eines Quartals und wird herausgegeben vom Chorverband Rheinland-Pfalz. Singendes Land online und als Newsletter unter singendesland.de

Bildquelle: Illustration: Chorverband Rheinland-Pfalz