Sichler Haushaltsgeräte 3in1-Tisch-Luftwäscher, -befeuchter, -kühler

Reine Raumluft und ein ausgewogenes Klima an Arbeitsplatz, Couch & Co.

– Reinigt und befeuchtet die Raumluft

– Feuchter Luftstrom mit kühlender Wirkung auf der Haut

– Ideal für Allergiker: Wasser filtert Staub und Fasern aus der Luft

– Aroma-Funktion: Verteilt auf Wunsch eigene Lieblingsdüfte im Raum

– Angenehm leise mit nur 44 dB

– Einfacher Betrieb per USB-Netzteil

Im Handumdrehen für reine Raumluft sorgen: Einfach den Luftwäscher mit bis zu 750 ml Wasser füllen und ihn einschalten. Fertig! Aus der umgewälzten Luft werden im Wasser Staub, Pollen und sonstige kleine Partikel gefiltert und man atmet entspannt durch!

Mit dem 3in1-Tisch-Luftwäscher von Sichler Haushaltsgeräte beugt man trockener Luft im Winter vor, denn diese kann für die Atemwege, Haut und Augen zum Problem werden. Setzt man dem Wasser ätherische Öle zu, nutzt man das Gerät außerdem auch als Aroma-Diffuser. So erhält man befeuchtete Luft mit seinem persönlichen Lieblingsduft.

Ideal an heißen Sommertagen: Der kühlende Luftstrom befeuchtet gleichzeitig die Raumluft. So wirkt man ganz einfach trockener Sommerluft entgegen. Setzt man sich direkt in den Luftstrom, wirkt zudem die feuchte Luft auf der Haut wie eine frische Meeresbrise und ist im Gegensatz zu eiskalter Klimaanlagen-Luft völlig unbedenklich!

Einfach, kompakt, praktisch: Die Bedienung erfolgt mit nur einer Taste direkt am Luftwäscher. Dank seiner kompakten Maße nimmt der Luftwäscher kaum Platz ein. Und für den Betrieb verwendet man einfach das USB-Netzteil, mit dem man sonst das Smartphone lädt.

– 3in1-Luftwäscher: reinigt und befeuchtet die Raumluft, mit kühlendem Effekt auf der Haut

– Ideal für Allergiker: Wasser filtert Hausstaub, Tierhaare und Fasern aus der Luft

– 3 Geschwindigkeits-Stufen einstellbar

– Einfache Bedienung per Taste direkt am Luftwäscher

– Angenehm leise mit nur 44 dB: ideal z.B. am Arbeitsplatz, neben Couch und Bett sowie im Kinderzimmer

– Für eine Aromatherapie können dem Wasser auf Wunsch ätherische Öle zugesetzt werden

– Wassertank-Volumen: 750 ml

– Luftgeschwindigkeit: 4,32 m/Sek.

– Luftvolumen: 0,82 m³/Min

– Leistungsaufnahme: 5 Watt

– Stromversorgung: per USB (Netzteil mit mindestens 1 A empfohlen, bitte dazu bestellen)

– Maße: 13,6 x 21,6 x 12,8 cm, Gewicht: 750 g

– 3in1-Luftwäscher inklusive USB-Stromkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107396332

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7133-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7133-3033.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/bQ2WrneqW3YYycA

