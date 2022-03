Exkursionsangebot ,Architektur + Wein‘ und ,Architektur + Wandern‘

,Architektur + Wein‘ Touren, bereits international beliebt, werden nun durch ,frankfurts führende architekten‘ auch in Deutschland angeboten. Neu ist die Kombination von ,Architektur + Wandern‘.

Erholung und Entspannung mit Architekturgenuss sind der gemeinsame Leitfaden für beide Tourenformate.

,Architektur + Wein‘ – reizvolle Gebäude, weite Landschaft, schattige Terrassen und ein Glas Wein – der Traum eines manchen an stressigen Tagen. Die Kombination ,Architektur+Wein‘ lockte bisher nach Südamerika, Australien, Spanien oder Österreich.

,frankfurts führende architekten‘ haben nun die Nähe erkundet, waren mal ,furt‘ in Franken, am Rhein und in der Rhön, und laden dorthin zu abwechslungsreichen und dennoch erholsamen Architekturentdeckungsreisen ein.

Zu ,Architektur + Wein‘ in Mainz und Rheinhessen führen Andreas Dierking und ,Die Betonisten‘ (https://diebetonisten.de/). Auf eine Führung durch die Mainzer Innenstadt mit fein und herber Architektur, folgt der Besuch von Vinotheken in Rheinhessen, die nach Wein- und Architekturqualität ausgesucht wurden.

https://frankfurter-architektouren.de/touren/mainz-rheinhessen/

Im Rheingau bieten wir eine Wanderung durch die ausblickreiche Weinberglandschaft mit kleinen kulinarischen Pausen in architektonisch sehenswerten Vinotheken. Diese Tour ist für halbe Tage konzipiert. Die Exkursion nach Mainz und Rheinhessen füllt einen Tag, auf Wunsch auch zwei.

https://frankfurter-architektouren.de/touren/wein-und-architektur/

Eine hohe Dichte guter Architektur sowohl im Allgemeinen als auch bei Vinotheken findet sich in Würzburg und den Gemeinden der Weinschleife bei Volkach. ,frankfurts führende architekten‘ laden daher nach Franken zu einer dreitägigen ,Architektur + Wein‘ Exkursion ein, mit vielen Variationsmöglichkeiten. Das Angebot umfasst Architekturbesichtigungen und täglich 1-2 Weinproben in architektonisch sehenswerten Vinotheken. Übernachtet wird in Hotels, die dem nicht nachstehen. (in Kooperation mit www.ga-munich.com)

https://frankfurter-architektouren.de/touren/franken/

Neu ist die Kombination von ,Architektur + Wandern‘ – eine Entdeckungstour zu hochwertiger Holzarchitektur und Hessens höchsten Höhen in der Rhön. Ausgangspunkt ist Fulda, zentral im ICE- und Autobahnnetz gelegen, das auch selbst schon einige sehenswerte moderne Bauwerke zu bieten hat. Das Wandern in der Rhön entspannt den Geist, mit Blick auf oder in wohlgestaltete Holzgebäude. Die körperliche Anstrengung steht in Balance mit Erholungspausen, bei denen es natürlich auch örtliche Spezialitäten zu essen und zu trinken gibt.

https://frankfurter-architektouren.de/architektur-wandern/

Alle Touren eignen sich als (Architektur-) Büroausflüge.

Architektur erleben, entspannen, genießen, ohne lange Anreise, mitten in Deutschland. Reisen, für die man sich vor seinen Kindern nicht rechtfertigen muss.

Architekturführungen in Frankfurt – dazu sind ,frankfurts führende architekten‘ – Frankfurt guiding architects, beim Wort zu nehmen: Architekten führen Sie in Frankfurt a/M und dem Rheinmaingebiet. Mit unseren Touren bieten wir sowohl Information für Fachbesucher, als auch die etwas andere ,Architektour‘ zur Ergänzung eines Geschäftsbesuchs oder Architekturspaziergänge für jedermann. Thematisch und bei der Länge der Führungen richten wir uns nach den Wünschen unserer Kunden.

Unsere neuen Angebote sind Exkursionen zu den Themen Architektur + Wein und Architektur + Wandern.

