Gerflor Texline Textilrücken Vinylboden in Fliesenoptik

Schnelle Verlegung mit authentischer Optik und gutem Gewissen für die Küche

Vinylboden ist besonders in Küche und Badezimmer noch immer einer der beliebtesten Bodenbeläge, zu Recht. Gerflor bietet mit dem Texline einen fortschrittlichen Vinylboden mit Textilrücken auch in überzeugender Fliesenoptik. Der Bodenbelag wird zudem aus Recycling-Material hergestellt und bietet eine Menge weiterer Vorteile. Er ist zum Beispiel wasserundurchlässig und bietet eine starke Nutzschicht mit Garantien von 10 -15 Jahren.

So ist der Vinylboden Gerflor Texline unglaublich komfortabel. Trittschall und Raumschall werden durch den dicken Texttilrücken optimal gedämt. Der Vinylboden ist dadurch auch fußwarm und flexibel, was den Bandscheiben bei längerem Stehen in der Küche gut tut.

Gerflor Texline Vinylboden ist sehr strpazierfähig. Seine Oberflächenvergütung verhindert Kratzer und Flecken. Widerstandsfähige Fasern sorgen für ein optimales Rückstellvermögen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Vinylböden von der Rolle sehr schnell zu verklegen sind, ökonomisch, schnell und einfach, ohne Klebstoff und ohne aufwändige Untergrundvorbereitung.

Gerflor hat seine Vinylböden auch in Bezug auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit stark weiter entwickelt. Sie sind umweltfreundlich nach

ISO 14001 und 100 % recycelbar. Der Boden wird aus Recycling-Material hergestellt. 4 recyclete PET-Wasserflaschen erzeugen 1m² Texline. Er ist frei von Schwermetallen, Phthalaten, Lösemitteln, Formaldehyden und hormonaktiven Substanzen. Alle verwendeten Rohstoffe entsprechen zu 100 % den aktuellen europäischen REACH-Richtlinien. Die verarbeiteten Weichmacher erfüllen die strengen EU-Auflagen zu 100 % und gefährden somit weder die menschliche Gesundheit noch die Umwelt. Gerflor Texline ist absolut emissionsarm. Der Bodenbelag entspricht strengen

europäischen Richtlinien, AgBB, A+ (Frankreich) und M1 (Finnland). Er wurde unabhängig überprüft und entspricht den aktuellen ISO 16000-Richtlinien. Die Produktionsstätten in Deutschland und Frankreich werden mit nachhaltiger Energie betrieben (100 % Ökostrom).

Das Schönste aber sind die Oberflächen und Dekore. Denn es sind nicht nur Nachbildungen verschiedenster Hölzer im Angebot. Besonders die der Vinylboden in Fliesenoptiken bzw. Fliesendesigns kann überzeugen und trifft den Geschmack der Zeit. Mit einem Vinylboden von Gerflor ist Ihre Küche also inm Handumdreehen „gefliest“.

Bildquelle: @ Gerflor