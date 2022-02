Internationale Verkostung: Women’s International Trophy

Location: GonsbergLoung

Street: Im Niedergarten 16

City: 55124 – Mainz (Germany)

Start: 12.05.2022 08:30 Uhr

End: 13.05.2022 13:30 Uhr

Entry: 49.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Wein-, Bier- und Spirituosenwettbewerb „Women´s International Trophy“ öffnet Anmeldungen für Produzenten

Es ist ein in Deutschland beispielloses Konzept und eine Verkostung auf höchstem Niveau: Weine, Biere und Spirituosen aus aller Welt werden von einer internationalen Jury verkostet, die ausschließlich aus Frauen besteht.

Der internationale Wein-, Bier- und Spirituosenwettbewerb Women´s International Trophy findet nun zum zweiten Mal statt:

Donnerstag und Freitag, 12. – 13. Mai 2022 in Mainz

Es ist ein in Deutschland beispielloses Konzept und eine Verkostung auf höchstem Niveau: Weine, Biere und Spirituosen aus aller Welt werden von einer internationalen Jury verkostet, die ausschließlich aus Frauen besteht. Für optimale Verkostungsbedingungen sorgt die Unternehmensgruppe Armonia, die seit 30 Jahren Verkostungswettbewerbe in Europa ausrichtet (Frankfurt International Trophy, Concours de Lyon u. v. m.).

Am 12. und 13. Mai 2022 finden drei verschiedene Selektionen statt:

Women´s International Wine Trophy, die sich an alle Weine der Welt richtet

Women´s International Beer Trophy, die 63 Kategorien für Produzenten bietet

Women´s International Spirits Trophy, die mit 154 Kategorien alle Spirituosen aus der ganzen Welt willkommen heißt

Registrierung:

Bis zum 8. April 2022 > Anmeldung der Proben (online oder postalisch)

Bis zum 14. April 2022 > Empfang der Proben

Log In: https://womenstrophy.com/pro/login

Anmeldegebühren pro Produkt:

49,00 EUR zzgl. MwSt.

Verkostungsdatum:

Donnerstag und Freitag, 12. – 13. Mai 2022

Gonsberg Lounge – Im Niedergarten 16 – 55124 Mainz

Ergebnisse:

18. Mai 2022 > Online Bekanntgabe der Ergebnisse

Der Wettbewerb ist vom rheinland-pfälzischen Landwirtschaftsministerium anerkannt und nach ISO 9001 zertifiziert. Jedes Jahr wird die Women“s International Trophy von einer weiblichen Persönlichkeit aus der Branche repräsentiert. In diesem Jahr übernimmt Elena Hart, Chef Sommeliere im Restaurant „Ente – Nassauer Hof“, die Ehrenpräsidentschaft.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Bei Rückfragen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen jederzeit gerne weiter.

Ihre Women‘ s International Trophy

Die Armonia Gruppe ist Spezialist in der Organisation von internationalen Wein-, Bier und Spirituosenwettbewerben. Mit 30 Jahren Erfahrung in der Organisation von Verkostung in Europa (Frankfurt International Trophy, Internationaler Wettbewerb von Lyon u. a.), garantiert die Armonia Gruppe optimale Verkostungsbedingungen.

Firmenkontakt

Armonia Deutschland GmbH

Maturin Craplet

Im Niedergarten 10

55124 Mainz

06131 4904010

women2022@trophynews.com

https://womenstrophy.com/

Pressekontakt

Armonia Deutschland GmbH

Maturin Craplet

Im Niedergarten 10

55124 Mainz

061314904010

womens2021@trophynews.com

https://womenstrophy.com/