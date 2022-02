RTI begrüßt David Fidalgo als neues Mitglied im Advisory Board

CEO von Y-Mobility wird Berater für RTI im Bereich Automotive

Sunnyvale (USA)/München, Februar 2022 – Real-Time Innovations (RTI), der größte Software-Framework-Anbieter für autonome Systeme, empfängt ein neues Mitglied im Advisory Board. David Fidalgo wird als Berater für die Automobilindustrie fungieren und seine umfassende Branchenkenntnis einbringen. Außerdem hilft er dabei, strategische Wachstumschancen zu identifizieren, die den Einfluss von RTI auf dem Start-up-Markt für Elektrofahrzeuge (EV) ausweiten und die Führungsposition auf dem Markt für autonome Fahrzeuge (AV) ausbauen. Fidalgo bringt über 15 Jahre Erfahrung auf dem Markt für autonome und vernetzte Mobilität mit.

Um sich den Vorsprung auf dem Markt zu sichern, benötigen Hersteller von Elektrofahrzeugen einen bewährten Weg für die Sicherheitszertifizierung ihrer Fahrzeuge. RTI Connext Drive baut auf dem Data Distribution Service™(DSS)-Standard auf und wurde designt, um Automobilherstellern bei der Entwicklung von E-Fahrzeugen zu helfen. Diese können die software-definierte Fahrzeugarchitektur in vollem Umfang nutzen und dafür auf das erste sicherheitszertifizierte und datenzentrierte Kommunikationsframework für Fahrzeuge der nächsten Generation zurückgreifen. Connext Drive hat sich bereits als zugrundeliegendes Software-Framework in mehreren Serienfahrzeugen auf der Straße bewährt und konnte in den letzten drei Jahren ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von mehr als 64 Prozent verzeichnen. Die Software von RTI läuft derzeit in mehr als 250 autonomen Fahrzeugprogrammen und wird von fünf der zehn größten öffentlichen Elektrofahrzeugunternehmen (nach Marktkapitalisierung) eingesetzt.

„Softwareorientierte Fahrzeugarchitekturen verändern die Branche seit 2012. Wir befinden uns gerade an einem Wendepunkt, da die OEMs zu einer softwaredefinierten Fahrzeugarchitektur tendieren, die eine Echtzeit-Interoperabilität zwischen den Fahrzeugen, der Edge und der digitalen Infrastruktur ermöglicht. RTI ist Pionier auf dem Gebiet der softwaredefinierten Architekturen für Mobilitätssysteme. Ich freue mich, gemeinsam mit dem Unternehmen eine führende Rolle auf dem Automobilmarkt zu übernehmen“, sagt David Fidalgo, CEO und Gründer von Y-Mobility und neues Mitglied des RTI Advisory Boards.

David Fidalgo ist CEO und Gründer von Y-Mobility, einem strategischen Beratungsunternehmen, das die intelligente Mobilität vorantreiben möchte. Dort arbeitet er mit Führungskräften und Unternehmern zusammen. Zusätzlich ist er als Berater für Start-ups im Bereich autonomes Fahren und Mobilität mit dem Fokus auf Investitionen, Strategien und schnellen Innovationen tätig. Des Weiteren arbeitet er als Vizepräsident und Gründer der spanischen Gesellschaft für Autonome Fahrzeuge (AEVAC). Fidalgo hatte bereits diverse Positionen bei Unternehmen wie Altran, Draexlmaier, Jaguar und Land Rover sowie Ford Motors inne. Er ist Experte in den Bereichen automobile und kritische Embedded-Systeme, Engineering, digitale Systeme und Geschäftsinnovationen.

„Fidalgo bringt als zukunftsorientierter Technologe, der bereits mit vielen traditionellen Marktanbietern, Tier-One-Lieferanten, EV-Start-ups und Systemintegratoren im Mobilitäts- und Automobilmarkt zusammengearbeitet hat, unverzichtbares Fachwissen mit zu RTI“, so Pedro Lopez Estepa, Market Development Director, Automotive bei RTI. „Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Advisory Board zu begrüßen. Seine Erfahrung können wir dafür nutzen, RTIs führende Position auf dem Markt für Elektrofahrzeug-Start-ups zu festigen und die Präsenz des Unternehmens auf dem traditionellen Automobilmarkt auszubauen.“

Mehr über die Arbeit von RTI in der Automobilindustrie erfahren: https://www.rti.com/industries/automotive

Real-Time Innovations (RTI) ist der größte Software-Framework-Anbieter für autonome Systeme. RTI Connext stellt eine führende Architektur zur Entwicklung intelligenter verteilter Systeme dar. Connext tauscht Daten in einzigartiger Weise direkt aus und verbindet KI-Algorithmen mit Echtzeit-Netzwerken von Geräten, um autonome Systeme aufzubauen.

RTI“s oberste Priorität ist der Erfolg seiner Kunden bei der Bereitstellung von marktreifen Systemen. Mit über 1.800 Projekten läuft die Software von RTI in mehr als 250 autonomen Fahrzeugprogrammen, betreibt die größten Kraftwerke Nordamerikas, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation medizinischer Robotik, ermöglicht fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten und Unfallopfer rund um die Uhr. RTI ermöglicht eine intelligentere Welt.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

